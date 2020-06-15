Кику о пандемии: началась вторая волна, возможны новые антирекорды

Глава молдавского правительства заявил, что на этой неделе в больницах республики и в Центре COVID-19 подготовят еще 2000 койко-мест, чтобы справиться с новой волной заболевших.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Премьер Молдовы Ион Кику не исключил новой волны вспышки инфицирования COVID-19. Об этом глава правительства заявил в понедельник по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

"Последствия снятия ограничений после 1 июня мы почувствуем и на этой неделе. Специалисты говорят, что может быть 500-600 случаев в день. Мы готовы к этому, но призываю всех беречь себя! – сказал премьер.

Он отметил, что в медучреждениях подготовят еще 2000 мест в нескольких больницах страны, в том числе в Центре Moldexpo.

По словам Кику, антирекорды были зарегистрированы на глобальном уровне в конце прошедшей недели.

"Объяснение на поверхности: мы были вынуждены вводить послабления, из-за чего люди начали взаимодействовать активнее и это способствовало распространению вируса", - пояснил Кику.

Новый режим ЧП

Вместе с тем, премьер объяснил, почему в стране не может быть вновь введен режим чрезвычайного положения.

"Сейчас мы в такой ситуации, когда не можем применять тот же механизм режима ЧП, что и в середине марта: экономические ограничения и домашнюю изоляцию. Потому что у нас больше нет запасов и резервов. Если заблокируем экономику, то войдем в новый кризис, а это может привести к невыплатам зарплат и пенсий", - уточнил глава кабмина.

По его словам, в такой ситуации всем нужно строго соблюдать все рекомендации специалистов, поскольку молдавская система здравоохранения не может оказывать медицинскую помощь всем сразу.

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Как подчеркнул Кику, это касается и всех ресторанов, которые в понедельник возобновляют деятельность, рынков и других общественных заведений. По словам премьера, те заведения, не соблюдающие все правила, будут закрывать.

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Также Кику осудил заявления некоторых политиков о том, что в Молдове катастрофические показатели по смертности. Все эти заявления, по мнению главы кабмина, имеют единственную цель - дестабилизировать ситуацию, чтобы на этой волне прийти к власти.

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