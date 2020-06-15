Ион Чебан обратился к жителям столицы после ливня, затопившего улицы города

Генеральный примар предложил перенаправить деньги из муниципального бюджета, чтобы приступить к решению проблемы, которая десятилетиями мучает Кишинев.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился со словами благодарности ко всем сотрдуникам муниципальных служб, которые в воскресенье оперативно приступили к устранению последствий ливня, затопившего несколько участков городских улиц.

Количество осадков в этот день составило 27 литров на квадратный метр, в то время как пропускная способность ливневой канализации в столице рассчитана на объемы не более чем в 17 литров на квадратный метр, сообщил градоначальник.

По словам генпримара, необходимо провести работы по очистке всей водосборной инфраструктуры, прежде всего в проблемных зонах города. Чебан выдвинул предложение о перенаправлении денег, выделенных в муниципальном бюджете на строительство и ремонт фонтанов, на финансирование работ, которые позволят ликвидировать угрозу затопления ряда улиц во время сильных дождей. Вопрос предстоит рассмотреть с юридической точки зрения, уточнил глава столичной администрации.

"В то же время, в период, пока мы не нашли решения, мы будем объявлять о местных режимах "желтого" и "оранжевого" кода во время дождя, чтобы граждане избегали поездок, кроме случаев чрезвычайной ситуации, в тех местах, где существует высокий риск наводнений", - написал Чебан в Facebook.

Градоначальник обратился к жителям Кишинева с призывом понять трудности, которые возникают перед примэрией и объединиться, чтобы помочь городу.

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