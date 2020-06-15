Новые данные по COVID-19 в Молдове: в каком состоянии находятся пациенты

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждено 11 тысяч 740 случаев заражения коронавирусом, из них 1097 в Приднестровье, таковы новые данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 43 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 417 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 887 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1920 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 480, медсестры - 769, фельдшеры - 104, фармацевты - 23, вспомогательный персонал - 556.

За сутки выписаны 171 человек, а всего выздоровели 6 тысяч 794.

Минздрав сообщил о еще одном летальном исходе. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 407 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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