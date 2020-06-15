Сила и здоровье, но с ограничениями: в Молдове возобновляют работу спортзалы

Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также бассейнов там, где они есть.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В республике возобновляют свою работу спортивные центры, но посещать их можно будет, помня о ряде ограничений. Так, сотрудники и тренеры, а также клиенты должны будут тренироваться в медцинских масках.

Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также бассейнов в тех центрах, в которых они есть.

Более того, в спортзале необходимо будет соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. Массовые посещения под запретом, в течение тренировки в помещении будет находиться четко-лимитированная группа людей.

Между тем, в обычном тренажерном зале кишат бактерии, которые могут принести посетителям много неприятностей в случае, если не происходит систематической санитарной обработки поверхностей спортивных снарядов и тренажеров.

Возбудители болезней, как правило, прячутся на таких снарядах, как свободные веса, кардио- и грузоблочные тренажеры, гири, гантели.

По словам доктора медицинских наук, клинического профессора микробиологии и патологии в Медицинской школе Нью-Йоркского университета и автора книги "Тайная жизнь микробов", места для группового фитнеса — это чашки Петри.

"Я даже нашел метициллинрезистентный золотистый стафилококк на тренировочном мяче в спортзале", — говорит профессор.

Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Если принимать профилактические меры, то ни коронавирус COVID-19, ни любые другие бактерии или вирусы не страшны.

Вы можете по-прежнему безопасно ходить в тренажерный зал, поскольку, по мнению ученых, вирус нового типа не имеет свойства передаваться через потоотделение во врем тренировок.

Передача коронавируса в основном происходит воздушно-капельным путем в воздухе от кашляющих и чихающих людей. Заразиться им можно, коснувшись поверхности, загрязненной COVID-19, а затем дотронувшись грязными руками до рта, носа или глаз. Поэтому меры личной гигиены и санитарной безопасности становятся в таких условиях тренировок краеугольным камнем.

Все спортивные снаряды в открывшихся в Молдове центрах администрация обязана обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждой индивидуальной тренировки

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