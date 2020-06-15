22:35 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Фитнес-клуб.

Сила и здоровье, но с ограничениями: в Молдове возобновляют работу спортзалы

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)
73 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30580143/sila-i-zdorove-no-s-ogranicheniyami-v-moldove-vozobnovlyayut-rabotu-sportzaly.html

Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также бассейнов там, где они есть. 

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В республике возобновляют свою работу спортивные центры, но посещать их можно будет, помня о ряде ограничений. Так, сотрудники и тренеры, а также клиенты должны будут тренироваться в медцинских масках. 

Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также бассейнов в тех центрах, в которых они есть. 

Более того, в спортзале необходимо будет соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. Массовые посещения под запретом, в течение тренировки в помещении будет находиться четко-лимитированная группа людей.

Корги занимается аэробикой
© Video: Youtube / Витамин
Фитнес на самоизоляции: мастер-класс от корги - зачетное видео
Между тем, в обычном тренажерном зале кишат бактерии, которые могут принести посетителям много неприятностей в случае, если не происходит систематической санитарной обработки поверхностей спортивных снарядов и тренажеров.

Возбудители болезней, как правило, прячутся на таких снарядах, как свободные веса, кардио- и грузоблочные тренажеры, гири, гантели.

По словам доктора медицинских наук, клинического профессора микробиологии и патологии в Медицинской школе Нью-Йоркского университета и автора книги "Тайная жизнь микробов", места для группового фитнеса — это чашки Петри.

"Я даже нашел метициллинрезистентный золотистый стафилококк на тренировочном мяче в спортзале", — говорит профессор.

Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Если принимать профилактические меры, то ни коронавирус COVID-19, ни любые другие бактерии или вирусы не страшны.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Хроника COVID-19 за сутки: Европа ищет вакцину, а коронавирус "не боится" жары

Вы можете по-прежнему безопасно ходить в тренажерный зал, поскольку, по мнению ученых, вирус нового типа не имеет свойства передаваться через потоотделение во врем тренировок.

Передача коронавируса в основном происходит воздушно-капельным путем в воздухе от кашляющих и чихающих людей. Заразиться им можно, коснувшись поверхности, загрязненной COVID-19, а затем дотронувшись грязными руками до рта, носа или глаз. Поэтому меры личной гигиены и санитарной безопасности становятся в таких условиях тренировок краеугольным камнем. 

Все спортивные снаряды в открывшихся в Молдове центрах администрация обязана обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждой индивидуальной тренировки

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)

По теме

Как правильно заниматься фитнесом: мастер-класс от корги - зачетное видео
В Оргееве для молодежи открыты бесплатные спортзал и IT-класс
Теги:
Молдова, ограничения, спорт, тренировки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель на сильном ветру, 2019 год.
Политические игры с ветром
Пандемия встала в один ряд с терроризмом: Володин призвал ОДКБ усилить реакцию на новые угрозы.
Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться