Сообщение Погранполиции: госрубежи Молдовы открыты, но с ограничениями

Иностранцам по-прежнему запрещен въезд в Молдову за редкими исключениями, а гражданам страны, возвращающимся домой, предписано проводить до двух недель в карантине и самоизоляции.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. С понедельника в Молдове постепенно начали возобновлять воздушное сообщение с рядом стран, однако рейсы будут курсировать при строгом условии соблюдения всеми пассажирами и членами экипажа карантинных ограничений и мер эпидемической безопасности. Об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы.

Иностранные граждане по-прежнему не могут прибывать на территорию республики до 30 июня.

Исключения составляют родственники граждан РМ, прибывающие по острой семейной необходимости, лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, иностранные специалисты, которые получают трудовые визы и приезжают для осуществления профессиональной деятельности и консультативных услуг. © Sputnik / Виталий Тимкив Как на промышленности Приднестровья отразились пандемия и карантин

Также въездные ограничения не распространяются на иностранных дипломатов и международных миссий, аккредитованных в Молдове.

Более строгие требования предъявляются к гражданам Молдовы, возвращающимся на родину. Каждый из них до 30 июня при пересечении государственной границы должен заполнить эпидемический лист, а также расписаться за персональную ответственность за соблюдение режима 14-дневной домашней самоизоляции.

Такие меры предприняты в связи с дальнейшей опасность распространения коронавируса нового типа на территории республики.

Не соблюдать режим самоизоляции могут граждане Молдовы без симптомов ОРВИ и повышенной температуры тела, которые обеспечивают международные авто- и авиаперевозки. Также право покинуть республику после въезда в нее, могут граждане, нуждающиеся в срочном лечении за рубежом.

В категорию жителей страны, имеющих право пересекать границы без двухнедельной самоизоляции входят студенты, научные работники, осуществляющие обучение за рубежом, которым необходимо отправиться для сдачи вступительных или очередных экзаменов в иностранные вузы.

Также карантинные ограничения не распространяются на молдавских дипломатов, которым необходимо пересекать государственные рубежи страны для выполнения профессионального долга.

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