Прием начался: каким профессиям можно обучиться в медколледжах Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 15 июня – Sputnik. В начале июня стартовал прием документов для тех, кто желает получить среднее медицинское образование в Тирасполе. С 15 июня ждут заявок абитуриентов в Бендерах.
"В условиях карантина это можно сделать в дистанционном формате. Приемная кампания продлится до августа", - сообщили в пресс-службе Минздрава Приднестровья.
В Тирасполе
Для таких абитуриентов также предусмотрена профессия зубного техника, фармацевта, фельдшера. В следующем учебном году начнется подготовка специалистов по новым направлениям: "медицинская сестра/брат по массажу" - для людей с ограниченными возможностями по зрению и "«санитарный фельдшер".
В первом случае речь идет о выполнении по назначению врача лечебного (или сегментарного, точечного, спортивного, косметического) массажа. Санфельдшер – это помощник санитарных врачей и эпидемиологов, осуществляющих совместную работу по предупреждению инфекционной и неинфекционной заболеваемости среди населения.
Приемная кампания завершит работу 21 августа. Документы можно подать дистанционно. Справки по телефонам: 0 (533) 9-14-84, (778) 2-68-00.
В Бендерах
Во время учебы, а также после ее окончания, студенты III и IV курса получают возможность профессиональной переподготовки по медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии, педиатрии и семейной медицине, функциональной диагностике, физиотерапии, операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуре и гигиеническому воспитанию.
В карантинный период действует следующий механизм приема документов: на сайте учреждения нужно ознакомиться со списком необходимых документов и заполнить электронное заявление. Справки по телефону: 0 (552) 2-13-50, 2-15-17.
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