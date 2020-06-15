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Прием начался: каким профессиям можно обучиться в медколледжах Приднестровья

© Sputnik / Magda Gibelli
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30581496/priem-nachalsya-kakim-professiyam-mozhno-obuchitsya-v-medkolledzhakh-pridnestrovya.html

В Минздраве рассказали, какие условия приема абитуриентов в специализированные учебные заведения действуют в регионе в связи с карантином.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июня – Sputnik. В начале июня стартовал прием документов для тех, кто желает получить среднее медицинское образование в Тирасполе. С 15 июня ждут заявок абитуриентов в Бендерах.

"В условиях карантина это можно сделать в дистанционном формате. Приемная кампания продлится до августа", - сообщили в пресс-службе Минздрава Приднестровья.

В Тирасполе

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Тираспольский медицинский колледж для выпускников 9-х классов предлагает на выбор четыре специальности – "сестринское дело", "акушерство", "фармацию", лабораторный техник". Выучиться на медсестру за три неполных года могут и выпускники 11 классов.

Для таких абитуриентов также предусмотрена профессия зубного техника, фармацевта, фельдшера. В следующем учебном году начнется подготовка специалистов по новым направлениям: "медицинская сестра/брат по массажу" - для людей с ограниченными возможностями по зрению и "«санитарный фельдшер".

В первом случае речь идет о выполнении по назначению врача лечебного (или сегментарного, точечного, спортивного, косметического) массажа. Санфельдшер – это помощник санитарных врачей и эпидемиологов, осуществляющих совместную работу по предупреждению инфекционной и неинфекционной заболеваемости среди населения.

Приемная кампания завершит работу 21 августа. Документы можно подать дистанционно. Справки по телефонам: 0 (533) 9-14-84, (778) 2-68-00.

В Бендерах

Перинатальный центр
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В Бендерском медицинском колледже документы будут принимать до 25 августа. После 9 классов здесь можно получить образование по профилям "фармация", "сестринское дело", "акушерское дело", после 11 классов – стать фельдшером.

Во время учебы, а также после ее окончания, студенты III и IV курса получают возможность профессиональной переподготовки по медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии, педиатрии и семейной медицине, функциональной диагностике, физиотерапии, операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуре и гигиеническому воспитанию.

В карантинный период действует следующий механизм приема документов: на сайте учреждения нужно ознакомиться со списком необходимых документов и заполнить электронное заявление. Справки по телефону: 0 (552) 2-13-50, 2-15-17.

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Теги:
колледжи, колледж, медики, Приднестровье


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