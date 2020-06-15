Фактор безответственности и COVID-19: почему граждане Молдовы расслабились

Статистика заболеваемости граждан коронавирусом нового типа в последние 5-6 дней всколыхнула многих, власти контролируют ситуацию, но призывают граждан к сознательности - корреспондент Sputnik выяснял, почему.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Число заболевших в каждый из минувшие 5-6 дней напоминало сводки с фронта. В Молдове был побит абсолютный антирекорд за все время пандемии - 406 случаев заболеваемости за сутки 11 июня.

Между тем, пока у одних волна вируса вызывает неподдельный страх, другие не верят в опасность и отправляются гулять по улицам, зачастую пренебрегая мерами карантинной безопасности. В вечерние часы, выйдя и посмотрев на скверы и аллеи секторов Кишинева, складывается такое ощущения, что для многих вирусной угрозы и вовсе не существует, настолько люди свободно чувствуют себя на променаде.

Чем вызван этот всплеск расслабленности на фоне коронавирусной "чумы"? Ответ на вопрос корреспондент Sputnik Молдова искал в беседе с доктором психологии Еленой Ковалевой.

"Это - комплексная проблема, связанная, как с психологией людей, так и с их общей культурой. Многие настолько безответственно относятся к своем здоровью и безопасности в связи с тем, что просто устали находиться в постоянном стрессе и решили пустить ситуацию на самотек, руководствуясь формулой поведения: "меня это не затронет", - рассказала собеседница.

Специалист утверждает: хронический стресс губителен для здоровья человека - психика не может быть постоянно натянутой, как струна. Поэтому люди и решают в таких небезопасных с эпидемической точки зрения обстоятельствах дать себе послабление, не задумываясь о фатальных последствиях, к которым оно может привести.

"Многие граждане Молдовы, будучи уже не в состоянии думать о вирусной опасности, уходят в иллюзорный, подсознательный мир. Таким оптимистически-настроенным и дружелюбным людям, которыми являются жители Молдовы, сложно жить в постоянном напряжении, поэтому они и идут на такие вольности", - уточнила психолог.

Но многие должны руководствоваться в этой сложной ситуации пандемии не сиюминутными желаниями, а аргументами разума, своей общей культурой, не подвергать других членов общества последствиям своих вольностей в поведении.

"У многих, к сожалению, эта общая культура отсутствует, они не понимают, что многие привычные до пандемии социальные связи следует временно ограничить до тех пор, пока угроза не отступит. В этой ситуации человек не может думать лишь о своем благе, подвергая членов общества опасности", - уверена эксперт.

Ситуацию с необходимостью соблюдения определенными гражданами карантинных норм Ковалева назвала в Молдове проблематичной, поскольку безответственность некоторых напрямую угрожает другим, для которых такие нормы расслабленного поведения кажутся дикими во время наступления вируса нового типа.

Ну, а пока граждане расслабляются, многие врачи по-настоящему бьют тревогу. Медицинские работники в Молдове все чаще выступают с публичными обращениями к гражданам, чтобы они серьезнее относились к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдали меры безопасности, на которых настаивают власти в ситуации с COVID-19.

"Как и наши коллеги в других больницах, которые борются за вашу жизнь и здоровье, за здоровье ваших детей, мы задыхаемся! Мы задыхаемся в защитных костюмах, и в то же время задыхаемся в отчаянной надежде, что граждане начнут воспринимать эпидемию всерьез. Мы трудимся днем и ночью, отказываемся от других видов деятельности и поездок - для обеспечения безопасности и здоровья пациентов в наших больницах", - сказано в обращении медперсонала детской больницы имени В. Игнатенко в Кишиневе.

Коллектив этого медучреждения призывает сограждан проявить солидарность, и насколько это возможно никуда не выезжать и не контактировать с людьми без особой необходимости.

Сотрудники МВД ежедневно работают с гражданами страны, с экономическими агентами, сообщая им об ограничениях, введенных Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Все ее решения являются обязательными к исполнению.

На данный момент все граждане, прибывающие на родину, обязаны заполнять эпидемиологические анкеты – такие меры предприняты в связи с повышенной опасностью "импорта" коронавируса из-за рубежа.

Пассажирам, которые пересекают государственные рубежи Молдовы проводят процедуру замера температуры тела. Не имеют права покидать территорию страны те граждане, которые по решению медиков должны находиться в режиме самоизоляции.

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