Уголовное дело против экс-директора комбината "Cricova" прекращено

Генеральная прокуратура напомнила, что прошлым руководством ряд громких уголовных дел были заведены необоснованно и с нарушением законности.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего директора винного комбината "Cricova" Валентина Бодюла, а также другого руководителя этого экономического агента было прекращено, заявила в понедельник Генеральная прокуратура (ГП).

В декабре 2017 года Антикоррупционная прокуратура (которую в то время возглавлял Виорел Морарь) сообщила о выдаче ордера на задержание, а затем объявила в розыск двух руководителей комбината в рамках уголовного дела по обвинению в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий.

После тщательного изучения доказательств Антикоррупционная прокуратура пришла к выводу, что в действиях указанных лиц отсутствует состав преступления. Учреждение публично приносит свои извинения за незаконные действия бывшего руководства Антикоррупционной прокуратуры, которым эти лица подвергались в течение примерно трех лет, говорится в заявлении ГП.

В настоящее время законность судебного преследования лиц, о которых идет речь, является предметом расследования в рамках уголовного процесса, которым руководит Генеральная прокуратура.

Генеральная прокуратура напомнила, что в результате проверок, начатых в 2020 году генпрокурором, Антикоррупционной прокуратурой, а также Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, были установлены факты серьезных нарушений, допущенных некоторыми прокурорами, в том числе задержания, аресты, обыски, конфискации, незаконные прослушки, задержки в рассмотрении дел, незаконные решения по существу, неправильное представление государственного обвинения в судах, отказ оспаривать незаконные решения в судах.

В связи с установленными нарушениями прокуратура возбудила более 30 дисциплинарных дел против прокуроров из двух специализированных прокуратур. Все они были направлены в Коллегию по дисциплине и этике при Высшем совете прокуроров для принятия соответствующих решений.

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