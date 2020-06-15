Был верен долгу: в Молдове от последствий COVID-19 умер сотрудник полиции

С начала пандемии по сей день всего лабораторно подтвердили 238 случаев заражения коронавирусом нового типа среди блюстителей порядка.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. МВД Молдовы сообщило о печальном известии - в Республиканской клинической больнице от последствий COVID-19 ушел из жизни сотрудник полиции.

Это - первая жизнь, которую унес коронавирус нового типа из рядов правоохранительных органов страны. Мужчина боролся с болезнью две недели, но произошли осложнения. Офицеру было 42 года, он работал в рядах полиции с 1997 года. У него осталась жена и двое детей.

В министерстве внутренних дел подтвердили готовность оказать поддержку сотрудникам в случае, если они окажутся в экстренной ситуации в период вирусной угрозы.

С начала пандемии по сей день всего лабораторно подтвердили 238 случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников правоохранительных органов страны. Из них полностью выздоровели 132 человека, 105 проходят лечение в стационарах и находятся в состоянии средней степени тяжести или удовлетворительном. Угрозы для их жизни нет.

В связи с повышенной вирусной угрозой сотрудники полиции призывают граждан следить за своим здоровьем, не подвергать себя и близких, а также членов общества опасности распространения COVID-19.

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