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Офицеры полиции на контрольно-пропускном пункте.

Был верен долгу: в Молдове от последствий COVID-19 умер сотрудник полиции

© AP Photo / Bernat Armangue
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1358)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30582085/byl-veren-dolgu-v-moldove-ot-posledstviy-19-skonchalsya-sotrudnik-politsii.html

С начала пандемии по сей день всего лабораторно подтвердили 238 случаев заражения коронавирусом нового типа среди блюстителей порядка.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. МВД Молдовы сообщило о печальном известии - в Республиканской клинической больнице от последствий COVID-19 ушел из жизни сотрудник полиции. 

Это - первая жизнь, которую унес коронавирус нового типа из рядов правоохранительных органов страны. Мужчина боролся с болезнью две недели, но произошли осложнения. Офицеру было 42 года, он работал в рядах полиции с 1997 года. У него осталась жена и двое детей.

В министерстве внутренних дел подтвердили готовность оказать поддержку сотрудникам в случае, если они окажутся в экстренной ситуации в период вирусной угрозы. 

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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С начала пандемии по сей день всего лабораторно подтвердили 238 случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников правоохранительных органов страны. Из них полностью выздоровели 132 человека, 105 проходят лечение в стационарах и находятся в состоянии средней степени тяжести или удовлетворительном. Угрозы для их жизни нет. 

В связи с повышенной вирусной угрозой сотрудники полиции призывают граждан следить за своим здоровьем, не подвергать себя и близких, а также членов общества опасности распространения COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1358)

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Теги:
кончина, сотрудник, полиция, МВД


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