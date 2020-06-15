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Кардиологи

Медучреждения Приднестровья постепенно переходят на плановый режим работы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30582214/meduchrezhdeniya-pridnestrovya-postepenno-perekhodyat-na-planovyy-rezhim-raboty.html

Как теперь будет происходить работа в стационарах и поликлиниках региона, рассказали в Оперативном штабе по предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июня – Sputnik. С 15 июня в больницах Приднестровья возобновляют проведение плановых операций, в поликлиниках – вакцинации. Все это пока только для детей.

"Уже сегодня приднестровцы могут обратиться в лечебно-профилактические учреждения, чтобы пройти обследование и при необходимости поправить здоровье в стационарах", - сообщили в Оперативном штабе Приднестровья.

Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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Возможным видится Оперативному штабу постепенный возврат к плановой операционной деятельности в целом. А пока она возобновлена частично. При этом все будет проходить строго по записи и с соблюдением карантинных мер.

Как писал Sputnik ранее, карантинные меры в Приднестровье стали смягчать с 5 мая. А с 1 июня возобновили работу стоматологические кабинеты, а также поликлиники. Все они работают по предварительной записи, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, когда проверяется у посетителей температура, использование средств индивидуальной защиты, также соблюдается контроль количества пришедших.

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Теги:
больницы, поликлиники, стационарные пункты, Приднестровье


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