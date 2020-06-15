COVID-19 в Кишиневе: штрафы, состояние больниц и меры властей

Ситуация с коронавирусом в молдавский столице: чиновники местной администрации рассказали, в каком состоянии находятся кишиневские больницы, а также о том, в каких секторах города чаще всего фиксируются нарушения мер по профилактике и борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. К настоящему моменту в Кишиневе подтверждены 3 тысячи 663 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, что составляет 31% от общего числа по стране. В столице динамика выздоровевших - на уровне 1964, а летальных исходов зарегистрировано 126. По состоянию на понедельник на амбулаторном лечении находится 1284 человека. Такие данные приведены в понедельник на заседании муниципальных служб.

Штрафы на миллионы леев

С начала пандемии, вызванной коронавирусом нового типа, в Кишиневе составлено свыше тысячи протоколов о несоблюдении мер по профилактике и борьбе с распространением инфекции - выписано штрафов на общую сумму в 28,27 миллиона леев. Об этом заявил замглавы столичного управления полиции Лилиан Лука.

По его словам, до настоящего времени из общей суммы штрафов выплачено 812,85 тысячи леев.

Статистика нарушений по столичным секторам:

Ботаника – 369;

Рышкановка – 311;

Центр – 256;

Буюканы – 166;

Чеканы – 161.

Как отметил Лука, задокументированы в 22 случаях и юридические лица – на них наложены штрафы на общую сумму в миллион 162 тысячи леев.

"Несмотря на принятые меры, люди не понимают и не осознают риск, которому они подвержены", - отметил Лука.

Глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски рассказала о ситуации в столичных больницах.

"На данный момент у нас 624 койко-места. Госпитализированы 569 пациентов, из которых у 534 подтвержден диагноз, а 35 под подозрением. Есть и пациенты с тяжелыми формами – 72. Из них двое интубированы в больнице "Святого Архангела Михаила", а к аппаратам ИВЛ подключены четверо, - отметила Бучарски.

По ее словам, за прошлую неделю из столичных медучреждений выписаны 17 человек, а один человек скончался.

"С 1 апреля по 12 июня были протестированы на коронавирус 560 медицинских работников, у 218 из них результаты анализов оказались положительными", - подчеркнула чиновница.

Почему столичные власти решили вернуться ряду ограничений

Примар столицы Ион Чебан обратил внимание, что необходимо уважать труд врачей и соблюдать защитные меры. Он отметил, что в адрес властей опять поступила критика из-за возвращения к некоторым ограничениям.

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"Это касается общественного транспорта, прогулок в парке группами более 3 человек, ограничения на посещение детских площадок... Но вопрос, почему мы пошли на эти меры? Потому что, к сожалению, нас не слышат. Последствия этого - зараженные медики, рост случаев инфицирования, в том числе среди детей, все меньше мест в больницах. Да, каникулы, но выходите из дома только в случае необходимости", - отметил примар.

По его словам, в каждом столичном секторе есть зеленые зоны для отдыха.

"Прошу преторов обнародовать информацию об общественных местах, где люди могут отдыхать. Не посещайте переполненные парки... Не ходите на Центральный рынок за килограммом черешни, ведь не зря организованы ярмарки в каждом секторе", - отметил градоначальник.

Он обратил внимание, что столичная полиция продолжает осуществлять контроль и информировать людей об опасности коронавируса. Кроме того, межведомственные комиссии вместе с сотрудниками правоохранительных органов продолжают проверять, как соблюдаются рекомендации властей на рынках, в торговых центрах и парках. Продолжают оставаться под наблюдением граждане, находящиеся на самоизоляции.

"Наша цель – не штрафовать население. Наша цель – призвать людей быть ответственными и осторожными в своих действиях. Число людей, зараженных коронавирусом, растет, и это заставляет нас предпринимать более решительные меры. Не подвергайте риску заражения себя и окружающих вас людей. Не недооценивайте опасность COVID-19 и следуйте рекомендациям врачей и властей", – призвал столичный градоначальник.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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