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Вячеслав Платон

Адвокат: бизнесмена Вячеслава Платона освободили

realitatea.md
Общество
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26541
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30583024/advokat-veaceslav-platona-osvobodili.html

Столичный суд в понедельник принял решение о приостановке наказания в отношении бизнесмена и экс-депутата Вячеслава Платона. Ранее Генпрокурор заявлял, что "дело Платона" было полностью сфабриковано.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Кишиневский суд постановил приостановить наказание в отношении бизнесмена Вячеслава Платона. Об этом сообщил в понедельник его адвокат Ион Крецу на своей странице в соцсети Facebook.

"Вячеслав Платон свободен... Было удовлетворено ходатайство о приостановлении наказания", - отметил Крецу.

Ранее Генпрокурор Александр Стояногло заявлял, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано. "Его абсолютно незаконно осудили. Генпрокуратура будет просить пересмотреть все дело в рамках корректного процесса", - пояснил тогда Стояногло.

Генпрокурор отметил, что пересмотр дела будет проходить с учетом всех новых изученных материалов.

В 2017 году кишиневский суд приговорил бизнесмена к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев.

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