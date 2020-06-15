"Бесполезный спор": в Генпрокуратуре ответили Морарю

В учреждении подчеркнули, что результаты работы подразделения, которым руководил прокурор Виорел Морарь, видела вся страна, а жалобы на него продолжают поступать до сих пор.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура ответила на письмо бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. В ведомстве подчеркнули, что там не намерены весть бесплодных дискуссий.

"Генеральная прокуратура не ведет полемик с подозреваемыми и не намерена отвечать на попытки вовлечь учреждение в бесполезные споры", - сообщили в ведомстве.

Источник подчеркнул, что результаты работы подразделения, которым руководил прокурор Виорел Морарь, видела вся страна, а жалобы на него до сих пор поступают в Генеральную прокуратуру.

"Это разрушает все мифы об его личных, профессиональных и управленческих качествах. Действующее руководство Генеральной прокуратуры продолжит двигаться в русле перезагрузки системы", - подытожили в учреждении.

Ранее бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь распространил в СМИ открытое письмо, в котором обвинил генерального прокурора Александра Стояногло в предвзятости.

Морарь был арестован в начале января этого года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Позже прибавились еще несколько правовых квалификаций - вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

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