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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

"Бесполезный спор": в Генпрокуратуре ответили Морарю

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30583087/bespoleznyy-spor-v-genprokurature-otvetili-moraryu.html

В учреждении подчеркнули, что результаты работы подразделения, которым руководил прокурор Виорел Морарь, видела вся страна, а жалобы на него продолжают поступать до сих пор.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Генеральная прокуратура ответила на письмо бывшего руководителя Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. В ведомстве подчеркнули, что там не намерены весть бесплодных дискуссий. 

"Генеральная прокуратура не ведет полемик с подозреваемыми и не намерена отвечать на попытки вовлечь учреждение в бесполезные споры", - сообщили в ведомстве.

Источник подчеркнул, что результаты работы подразделения, которым руководил прокурор Виорел Морарь, видела вся страна, а жалобы на него до сих пор поступают в Генеральную прокуратуру. 

"Это разрушает все мифы об его личных, профессиональных и управленческих качествах. Действующее руководство Генеральной прокуратуры продолжит двигаться в русле перезагрузки системы", - подытожили в учреждении.

Ранее бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь распространил в СМИ открытое письмо, в котором обвинил генерального прокурора Александра Стояногло в предвзятости. 

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Морарь был арестован в начале января этого года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Позже прибавились еще несколько правовых квалификаций - вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

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