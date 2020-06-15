Год медработника в Молдове: Додон рассказал, что ждет сектор здравоохранения

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал план мероприятий, посвященных году медицинского работника. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

В программу включено:

разработка и утверждение Национальной стратегии здравоохранения на 2020-2030 годы; © Sputnik / Алексей Майшев Крик души медработников: о чем просят сотрудники сектора здоавоохранения

укрепление материально-технической базы государственных медико-санитарных учреждений страны путем их оснащения техникой, современными медицинскими аппаратами и машинами скорой помощи;

пересмотр ассигнований из государственного бюджета для финансового покрытия реальных потребностей системы здравоохранения;

двукратное повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, в том числе включенных в систему обязательного медицинского страхования;

пересмотр существующей нормативной базы о мерах социальной защиты медицинских работников с целью создания адекватных социально-экономических условий для выполнения ими своих обязанностей;

корректировка нормативной базы в отношении трудоустройства молодых специалистов в сфере здравоохранения;

организация и развитие национальных тематических конгрессов и конференций с международным участием, посвященных году медицинского работника;

тематические выставки и др.

"Выражаю искреннюю благодарность работникам системы здравоохранения за их самоотверженную работу и альтруизм. В то же время отмечу, что государство будет поддерживать медицинские кадры и вкладывать значительные средства в систему здравоохранения, чтобы повысить безопасность пациентов и создать здоровое и процветающее общество", - отметил Додон.

Президент Молдовы 25 мая подписал указ, которым 2020-й объявили в республике Годом медицинского работника. Это решение, как пояснил глава государства, принято в знак высокой оценки усилий персонала системы здравоохранения Молдовы в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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