19:52 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск

Год медработника в Молдове: Додон рассказал, что ждет сектор здравоохранения

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)
13310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30583662/god-medrabotnika-v-moldove-dodon-rasskazal-chto-zhdet-sektor-zdravookhraneniya.html

Указ, которым 25 мая глава государства объявил 2020-й в республике Годом медицинского работника, получил конкретизацию.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал план мероприятий, посвященных году медицинского работника. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

В программу включено:

  • разработка и утверждение Национальной стратегии здравоохранения на 2020-2030 годы;
    Медработник. Архивное фото
    © Sputnik / Алексей Майшев
    Крик души медработников: о чем просят сотрудники сектора здоавоохранения
  • укрепление материально-технической базы государственных медико-санитарных учреждений страны путем их оснащения техникой, современными медицинскими аппаратами и машинами скорой помощи;
  • пересмотр ассигнований из государственного бюджета для финансового покрытия реальных потребностей системы здравоохранения;
  • двукратное повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, в том числе включенных в систему обязательного медицинского страхования;
  • пересмотр существующей нормативной базы о мерах социальной защиты медицинских работников с целью создания адекватных социально-экономических условий для выполнения ими своих обязанностей;
  • корректировка нормативной базы в отношении трудоустройства молодых специалистов в сфере здравоохранения;
  • организация и развитие национальных тематических конгрессов и конференций с международным участием, посвященных году медицинского работника;
  • тематические выставки и др.
"Выражаю искреннюю благодарность работникам системы здравоохранения за их самоотверженную работу и альтруизм. В то же время отмечу, что государство будет поддерживать медицинские кадры и вкладывать значительные средства в систему здравоохранения, чтобы повысить безопасность пациентов и создать здоровое и процветающее общество", - отметил Додон.

Президент Молдовы 25 мая подписал указ, которым 2020-й объявили в республике Годом медицинского работника. Это решение, как пояснил глава государства, принято в знак высокой оценки усилий персонала системы здравоохранения Молдовы в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)

По теме

Врач-донор: за 30 минут сдачи крови можно внести вклад в спасение 3 жизней
Врач назвал первый симптом коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель на сильном ветру, 2019 год.
Политические игры с ветром
Пандемия встала в один ряд с терроризмом: Володин призвал ОДКБ усилить реакцию на новые угрозы.
Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться