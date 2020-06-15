Сколько мест осталось в больницах для пациентов с COVID-19

Система интенсивной терапии в стране справляется с нуждами пациентов, у которых подтвердился коронавирус нового типа, считает госсекретарь Минздрава.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. После окончания режима чрезвычайного положения число новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 ощутимо выросло. Руководители некоторых больниц отмечают, что места в отделениях интенсивной терапии ограничены.

Глава Нацагентства общественного здоровья Николае Фуртунэ ранее отмечал, что мест в медучреждениях для больных коронавирусом осталось еще на пять дней.

После этого заявления прошло больше недели. Каково реальное положение дел, радиостудии Sputnik рассказал государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Александр Холостенко.

Даже в условиях роста числа пациентов с COVID-19 количества мест в больницах достаточно, считает собеседник.

"Регистрируем порядка 100 госпитализируемых и 120 выписанных по всей стране ежедневно. Чтобы предотвратить возможную критическую ситуацию мы подготовили для лечения больных COVID-19 и больницу Минздрава. Также в случае необходимости обустроим и места для лечения больных в центе COVID-19. Кроме того, у руководителей больниц есть возможности увеличить число мест для этой категории пациентов", - считает Холостенко.

Отделения интенсивной терапии, где находятся на излечении инфицирпованные коронавирусом, заполнены, но свободные места есть, а Минздраву предстоит распределить аппараты ИВЛ по больницам, отметил госсекретарь.

"Не все пациенты, которые поступают сюда нуждаются в искусственном дыхании в течение всего дня. Пока система интенсивной терапии в стране справляется с потребностями больных COVID-19. В случае необходимости будут распределены аппараты ИВЛ в медучреждения Кагула, Бельц, муниципальную больницу "Святого Архангела Михаила", муниципальную больницу №1 и больницу Минздрава", - отметил Холостенко.

Больных COVID-19 лечат в 43 республиканских, муниципальных и районных больницах.

Всего в Молдове выздоровели около шести тысяч восьмисот человек – более половины от общего числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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