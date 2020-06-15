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Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19

Новые данные Минздрава: подтверждены еще 139 случаев COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30584572/novye-dannye-minzdrava-podtverzhdeny-139-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 11 тысяч 879.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Еще 139 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявил глава Нацагенства общественного здоровья Николае Фуртунэ на брифинге в понедельник.

Парк в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За минувшие 24 часа проведен 801 тест, при этом повторно - 256. Коронавирус подтвердился, в том числе, у еще 8 сотрудников системы здравоохранения

За последние сутки излечились еще 171 человек, а 5 скончались. В тяжелом состоянии находятся 417 пациентов, 24 подключены к ИВЛ. 

Общее число выздоровевших достигло 6 тысячи 794 человек, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 411.

По словам Нацагенства общественного здоровья, призыв "Оставайтесь дома" остается в действии для пожилых людей и лиц, у которых есть сопутствующие заболевания. Он обратил внимание, что наиболее подвержена рискам именно возрастная группа 50+, так как из общего числа смертельных случаев в 382 речь идет как раз об этой категории граждан.

"Уже очевидно, чем больше у пациента с COVD-19 сопутствующих заболеваний, тем меньше у него шансов выжить. По статистике, у 99% скончавшихся было хотя бы один сопутствующий недуг. В топе самых часто встречающихся патологий - сердечно-сосудистые. На них приходится 87% из всех этих смертельных случаев", - сказал Фуртунэ.

Он отметил, что доля сахарного диабета с начала пандемии растет и на данный момент составляет 37% из общего числа летальных исходов, а доля почечной недостаточности - приближается к трети.

"Еще раз отмечу, что комбинация из этих заболеваний ставит под большой риск человека, заразившегося COVD-19", - подчеркнул специалист. 

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло 11 тысяч 879 человек, из них активных случаев заражения - 4 тысячи 674.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)

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