00:59 16 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Затока

Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет туристов, номера пустуют

© Sputnik / Денис Петров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)
125 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30584720/bez-moldavan-i-belorusov-v-zatoke-net-turistov-a-nomera-pustuyut.html

Пока в ряде постсоветских стран действуют карантинные ограничения, не позволяющие гражданам, в том числе Молдовы, выезжать на отдых, пляжи юго-западной Украины практически пустуют, здесь тихо и малолюдно.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Побережье Одесской области, в частности, пляжи Затоки, Грибовки, Черноморска (Ильичевска до недавнего прошлого - ред.) всегда считались излюбленным местом отдыха граждан Молдовы. Этому есть ряд объяснений: во-первых добираться туда - всего считанные часы, во-вторых стоимость такого прибывания у моря гораздо ниже, чем на курортах Румынии, Греции, Болгарии и других стран. 

Однако в этом году пандемия внесла коррективы в привычный ход летней жизни наших соотечественников. 

Отельеры Затоки, равно, как и те жители поселка у моря, которые десятилетиями сдают комнаты в этом населенном пункте, утверждают, что курортный сезон может начаться в нынешнем году на три-четыре недели позже, несмотря на середину июня.

© Sputnik / Alexey Malgavko
В Затоку стало ездить небезопасно - есть риск подхватить заразу

Сейчас на базах отдыха и  отелях Затоки задействованы лишь считанные номера, а занимают их граждане Украины из близлежащих не приморских городков, сообщают СМИ Одесской области.

Между тем, в отличие от всей Украины, именно ее территория уже признана эпидемиологами соседней страны безопасной для летнего отдыха туристов. В частности, об этом заявил в одном из украинских телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

В перечень открытых для летнего отдыха туристов областей Минздрав Украины включил также Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую.

Обычно в середине июня количество гостей на базах отдыха в Затоке в разы превышает нынешнее. Ситуация вполне объяснимая: международного туриста из Молдовы и Беларуси задержали закрытые границы, а украинцы только недавно получили возможность спланировать поездку и посетить это уютное местечко у моря.

Сейчас в Затоке складывается ощущение, что курорт замер и ждет своей дальнейшей участи, равно как и представители "сопутствующего бизнеса" - торговцы сувенирной продукцией и различными летними аксессуарами - надувными кругами и матрасами, кремами для загара, календарями и прочей продукцией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)

По теме

Путь к морям и океанам: глава кабмина проинспектировал порт в Джурджулештах
После карантина молдаван ждет разочарование - на море так уже не отдохнешь
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Теги:
закрытие, границы, ограничения, карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель на сильном ветру, 2019 год.
Политические игры с ветром
Пандемия встала в один ряд с терроризмом: Володин призвал ОДКБ усилить реакцию на новые угрозы.
Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться