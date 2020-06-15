Дополнительная пенсия в Молдове – миф или реальность

Что означает одобренный правительством проект закона о добровольных пенсионных фондах, и как он воспринимается в обществе..

Правительство Молдовы 10 июня одобрило проект закона о добровольных пенсионных фондах. Так называемую дополнительную пенсию сможет получать гражданин, достигший 60-летнего возраста который течение 60 месяцев платил взносы в фонд. Премьер-министр страны Ион Кику отметил, что будущий закон важен для финансовой защиты граждан пенсионного возраста, развития финансового рынка Молдовы и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Интересно, что законопроект не отменяет обязанность граждан отчислять взносы в государственный социальный фонд.

Согласно проекту, после двухлетнего периода вкладов граждане имеют право инвестировать накопленные деньги. Помимо этого, право собственности на взносы, уплачиваемые работодателем от имени работника в пенсионный фонд, а также на результаты инвестирования этих взносов, принадлежит работнику по истечении не менее двух лет с даты вступления в добровольный пенсионный фонд. Стоит отметить, у проекта закона давняя история – еще в августе 2016 года правительство потребовало отозвать закон из парламента, чтобы пересмотреть концепцию с учетом передовой европейской практики в этой области.

Социолог Василий Кантаржи уверен, что данная инициатива весьма позитивна, хоть и сильно запоздала.

"Инициатива хорошая, особенно с учетом того, что пенсионная реформа у нас опаздывает на четверть века. Помимо низких доходов, препятствующих проведению реформы, у нас есть еще традиция ментальной неподготовленности", - отметил эксперт.

Без устойчивой экономики, рассчитывать на стабильный доход в нашей стране сложно, утверждает социолог.

"Это так называемые "длинные деньги". Возможность вкладывать деньги в долгоиграющие инвестиционные проекты. Ведь и частная и государственная пенсионная система строится отчасти на принципах депозитирования", - пояснил Кантаржи.

Устойчивая и долговременная прибыль от инвестиций – самая большая проблема.

"Человек, который перечисляет деньги, потребует свою пенсию через 10-20 лет. В экономике, в инфраструктуре, очень сложно занять деньги на такие длительные периоды, чтобы проект при этом генерировал существенную прибыль", - сказал собеседник.

Граждане Молдовы не доверяют как государству, так и частным лицам, это одна из причин того, что "буксует" не только пенсионная реформа, но и вся экономика Молдовы – такое мнение в свою очередь высказал еще один эксперт - председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

"Люди очень скептически относятся к различным видам частного страхования. Все помнят приватизацию и другие реформы 90-х. Более того – у нас люди скептически относятся вообще к частной собственности. Это связано и с нашей историей, и с другими факторами. У нас к частной собственности относятся хуже, чем в Румынии, Венгрии, Польше и других странах бывшего соцлагеря. И это тормоз для развития экономики", - отметил социолог.

Вместе с тем эксперт уверен, что залог успешного функционирования пенсионной системы в нынешних условиях – в ее разнообразии и возможности выбора.

"В рыночной экономике должно быть максимальное разнообразие различных форм страховых и пенсионных фондов. Что лучше – можно увидеть только при лояльной конкуренции", - резюмировал Мокану.

Стоит отметить, что пенсионные системы большинства европейских стран начали формироваться еще в конце XIX века. Они также строились на принципах как солидарности поколений (именно такая система была в СССР), так и по накопительной схеме, при этом меняясь и реформируясь. Доля добровольных и частных пенсионных фондов в разных странах различна, но факт в том, что везде они работают и работают успешно. Молдова идет по такому же пути, но без доверия граждан полноценное функционирование добровольных и частных пенсионных фондов - под вопросом.

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