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Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон

Первые заявления освобожденного из тюрьмы Платона

kp.md
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30585195/pervye-zayavleniya-platon-posle-vyhoda-iz-tyurmy.html

После четырех лет содержания в столичном пенитенциаре №13 бизнесмен Вячеслав Платон в понедельник, 15 июня, вышел на свободу. 

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Первые заявления освобожденного из тюрьмы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона: в политику он идти не собирается, покидать страну не намерен, а хочет сконцентрироваться на иных задачах.   

"Моя главная задача - восстановление справедливости, возвращение народу украденных у него денег, полная зачистка от плахотнюковских элементов и тотальная борьба с (Владимиром) Плахотнюком (бежавший из страны экс-лидер Демпартии Молдовы - ред.)... Для меня главная задача - доказать людям, что я могу принести пользу этой стране. И я покажу это реальными делами. Хочу вывести на чистую воду все это лицемерие и грязь, которые наводнили страну, снять маски. Я останусь в стране", - сказал Платон журналистам.

Он также отметил, что не намерен требовать компенсации у государства за проведенные в тюрьме четыре года заключения.

Кишиневская инстанция приняла решение приостановить процесс исполнения наказания осужденным Вячеславом Платоном.

Вячеслав Платон
realitatea.md
Адвокат: бизнесмена Вячеслава Платона освободили

"После изучения материалов дела суд сектора Чеканы полностью удовлетворил запрос генпрокурора Александра Стояногло о приостановлении наказания Вячеслава Платона", - заявили в Генпрокуратуре.

Там также подчеркнули, что дальнейшее исполнение наказания осужденным будет зависеть от процедуры пересмотра уголовного дела, которая находится в производстве Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. "Новые вскрытые обстоятельства будут изучены вместе с доказательствами, собранными ранее, в рамках транспарентного судебного разбирательства", - подчеркнули в ведомстве.

Бизнесмен Вячеслав Платон был экстрадирован из Украины в Молдову в августе 2016 года. Через год он был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.

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