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Водолаз.

Что нашли водолазы под гладью Днестра

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30585243/chto-nashli-vodolazy-pri-obsledovanii-dna-reki-dnestr.html

Специалисты уже осмотрели дно реки в районе городских пляжей Бендер и Тирасполя, начиная от береговой линии и продвигаясь на 20 метров от нее.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июня – Sputnik. В преддверии открытия купального сезона традиционно обследуется дно реки Днестр, чтобы обезопасить пребывание отдыхающих в воде. Пляжное лето в Приднестровье стартует уже в ближайшую субботу, 20 июня.

"Водолазы проводят эту обязательную процедуру перед началом каждого купального сезона: на глубине обследуют участки акватории, предназначенные для купания, освобождают их от опасных предметов", - рассказали в Оперштабе.

Специалисты уже осмотрели дно реки в районе городских пляжей Бендер и Тирасполя, начиная от береговой линии и продвигаясь на расстояние 20 метров от нее. В Днестре, недалеко от Бендерской крепости, обнаружили и извлекли квадратный фрагмент бетонного блока.

Пляж.
© Sputnik / Kostis Ntantamis
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Найти в мутной воде более мелкие предметы – камни, коряги и стекла – задача не из легких даже для профессионалов. При нулевой видимости и опытные специалисты рискуют попасть в неприятную ситуацию. Поэтому на суше всегда находится один из водолазов и с помощью веревки контролирует коллегу, который обследует дно. Используя особые сигналы, они поддерживают связь между собой, особенно в случае опасности.

В этом году в Приднестровье планируется открыть десять пляжей. До пятницы водолазная группа обследует все участки акватории, предназначенные для купания. А с момента открытия купального сезона на всех городских пляжах на службу заступят спасатели.

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Теги:
водолазы, река, Днестр, Приднестровье


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