Число лиц, получивших статус безработного, выросло за время эпидемии

С 17 марта до 15 мая со статусом безработного были зарегистрированы 12 тысяч 727 человек, сообщили Sputnik Молдова в Национальном агентстве занятости населения.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В электронной ярмарке вакансий "Работа в Молдове", прошедшей с 8 по 15 июня приняли участие более 150 компаний со всей страны, которые представили более чем 2700 предложений о работе в различных сферах деятельности. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова сообщила директор Национального агентства занятости населения (НАЗН) Раиса Догару.

"Приспосабливаясь к текущему контексту, и в условиях дистанционной работы, мы проводим электронную ярмарку, чтобы предложить вакансии по всей стране. Таким образом, мы предоставляем компаниям возможность электронного набора персонала, а людям, находящимся в поиске работы, в том числе возвращающимся из-за рубежа, возможность подать заявку в электронном виде и в режиме реального времени на рабочие места, доступные в Республике Молдова", - отметила Догару.

В 2020 году состоялся уже 18-й выпуск Ярмарки вакансий. По словам главы НАЗН, электронная версия ярмарки уверенно становится самой распространенной платформой по подбору персонала, предоставляя новые подходы как для компаний, так и для людей, ищущих работу.

"В будущем мы намерены организовывать и проводить больше подобных мероприятий, потому что они привлекли внимание общественности и показали хорошие результаты", - сказала Раиса Догару.

В этом году в программу ярмарки были включены тематические презентации на платформе Zoom, где все желающие могли получить у представителей агентства информацию о трудоустройстве, в том числе и онлайн, о инструментах для личного маркетинга, о том, как успешно пройти собеседование при приеме на работу, о мерах поддержки безработных и законодательных нормах, действующих в процессе легальной трудовой миграции.

Число новых получателей пособия по безработице выросло за время ЧП

После введения в Молдове чрезвычайного положения, в соответствии с распоряжением № 16 от 10 апреля 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, лица (в том числе вернувшиеся из-за границы), которые были зарегистрированы в качестве безработных, ежемесячно, начиная с даты обращения, получали пособие по безработице в размере 2775 леев.

После отмены режима ЧП пособие по безработице для всех безработных предоставляется в соответствии с положениями Закона №105/2018 о содействии занятости населения и страховании по безработице.

С 17 марта до 15 мая со статусом безработного были зарегистрированы 12 тысяч 727 человек. После отмены режима ЧП статус безработного получили 4 тысячи 500 человек.

Согласно статистике НАЗН, с начала 2020 года в территориальных подразделениях агентства были зарегистрировано 759 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 330 человек прошли регистрацию в качестве безработных во время чрезвычайного положения.

Сколько всего безработных в Республике Молдова

В целом с начала года и до настоящего времени территориальные подразделения занятости населения провели работу с 48 тысячами 85 гражданами, которые искали работу. Из них 25 тысяч 784 человек — новые зарегистрированные лица, что составляет 53,6 процента от общего количества.

По состоянию на 12 июня года в территориальных подразделениях НАЗН были зарегистрированы 34 тысячи 40 безработных, из которых 49 процентов составляют женщины. Больше всего незанятых проживают в Кишиневе. По числу людей, которые ищут работу, лидируют Унгенский, Окницкий, Дрокиевский районы, Бельцы, Гагаузия, а также Фалештский, Флорештский, Единецкий, Сорокский и Оргеевский районы.

Ранее премьер-министр Ион Кику сообщил, что власти ожидают дальнейшего роста числа официальных безработных в республике — по крайней мере в три раза. Правительство объявило о решении выделить дополнительные деньги на пособия по безработице: сумма увеличилась с 32 до 100 миллионов леев.

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