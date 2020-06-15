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Река Прут

Новый "желтый код": предупреждение действует лишь в ряде регионов страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1180)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30586410/novyy-zheltyy-kod-preduprezhdenie-deystvuet-lish-v-ryade-regionov-strany.html

Эксперты Госгидрометеорологической службы отмечают, что предупреждение действительно до 19 июня в некоторых районах на севере республики.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" гидрологической опасности в связи выходом воды на пойму.

"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива – города Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами - с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Предупреждение будет действовать до 19 июня.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1180)

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