Как будет жить Приднестровье после отмены чрезвычайного положения

Режим ЧП, введенный в регионе в середине марта в связи с пандемией коронавируса и неоднократно продлевавшийся, заканчивает свое действие, однако карантин сохранен.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июня – Sputnik. С 16 июня режим чрезвычайного положения в Приднестровье прекращается, но ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность. Как будет жить регион после отмены ЧП, обсудили на заседании исполнительного органа власти.

"Завершение действия особого правового режима говорит о том, что теперь решения, связанные с карантинными ограничениями, принимаются правительством. При этом Оперативный штаб сохраняет свой функционал", - отметил лидер региона Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что суть действующих ограничений не меняется. Разница лишь в том, что дальнейшие коррективы будут вноситься на уровне исполнительной власти.

Пересечение границы

Как сообщили в правительственной пресс-службе, прописанные в документе об отмене ЧП нормы идентичны тем, что действовали на период режима. Речь идет об ограничении выезда граждан из региона.

По мнению администрации, в условиях снижения числа носителей COVID-19 на территории региона и одновременным ухудшением ситуации у соседей открывать границы не имеет смысла.

Под ограничения на пересечение границы, как и прежде, не подпадают случаи, когда требуется неотложная медпомощь либо необходимо проводить в последний путь близких родственников, а также переместить товары и грузы, значимые для жизнеобеспечения региона и экономической отрасли.

Как обстоят дела в других вопросах

Ношение масок в местах массового скопления людей, обязательная термометрия, дезинфекция рук, проведение санобработки в помещениях остаются обязательными. Массовые мероприятия и собрания также под запретом.

Детские сады пока функционировать не будут. В связи с тем, что дошкольные учреждения не работают, а иные организации и предприятия с 16 июня возвращаются к полноценной деятельности, за родителями дошколят сохранено право на оформление больничного листа.

Предприятия общественного питания смогут оказывать услуги на открытых площадках и террасах в соответствии с установленными требованиями по оборудованию мест для посетителей. Теперь они получили разрешение принимать их без ограничения времени. До этого был установлен вечерний максимум – 22.00.

"В ближайшее время мы будем рассматривать вопрос о запуске междугороднего транспорта. В зависимости от эпидемиологической обстановки будем решать вопрос открытия бассейнов и других мест отдыха", - сказал глава Оперштаба Руслан Мова.

В случае ухудшения ситуации

Если положение дел начнет усугубляться, постепенно смягчаемые ограничительные меры станут вновь более жесткими.

Оперативный штаб, созданный еще до введения ЧП, продолжит свою работу и будет собираться в рабочем порядке по мере необходимости – пока не менее двух раз в неделю. Следующее заседание запланировано на четверг, 18 июня. На нем профильные службы представят регламент работы гостиниц – пока в ограниченном режиме.

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