22:36 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Рынок. Иллюстрационное фото

Ни один из рынков в Кишиневе не соблюдает правила защиты от COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)
24102
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30587305/ni-odin-iz-rynkov-v-kishineve-ne-soblyudaet-pravila-zaschity-ot-covid-19.html

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в ходе внезапных проверок сделало этот неутешительный вывод.

КИШИНЕВ, 15 июня - Sputnik. Ни один из агропродовольственных рынков в Кишиневе не следует в полной мере правилам, установленным

Чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения. Такой вывод был сделан сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) после проведенной ею фронтальной проверки.

По заявлению ведомства, как покупатели, так и торговцы игнорируют правила ношения защитного оборудования. Кроме того, на рынках не соблюдается социальная дистанция, а измерение температуры при входе проводится нерегулярно.

Центральный рынок Кишинева
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
На Центральном рынке Кишинева прошла проверка: что выявили инспекторы
Опрос торговцев показал, что многие из них не могут ответить на простые вопросы о правилах защиты от инфицирования коронавирусом.

В то же время агентство отметило некоторые улучшения в организации торговли в период борьбы с распространением COVID-19. Так, антисептические средства имеются на рынках в достаточном количестве и расположены на видных местах. Также правильно проводятся мероприятия по дезинфекции рабочих мест.

НАБПП продолжит проверки рынков столицы для выявления нарушений с целью дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1368)

По теме

Что будет с ценами на фрукты и овощи эти летом: ответ экономистов
Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня
Теги:
рынки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель на сильном ветру, 2019 год.
Политические игры с ветром
Пандемия встала в один ряд с терроризмом: Володин призвал ОДКБ усилить реакцию на новые угрозы.
Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться