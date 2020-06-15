Ни один из рынков в Кишиневе не соблюдает правила защиты от COVID-19

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в ходе внезапных проверок сделало этот неутешительный вывод.

КИШИНЕВ, 15 июня - Sputnik. Ни один из агропродовольственных рынков в Кишиневе не следует в полной мере правилам, установленным

Чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения. Такой вывод был сделан сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) после проведенной ею фронтальной проверки.

По заявлению ведомства, как покупатели, так и торговцы игнорируют правила ношения защитного оборудования. Кроме того, на рынках не соблюдается социальная дистанция, а измерение температуры при входе проводится нерегулярно.

Опрос торговцев показал, что многие из них не могут ответить на простые вопросы о правилах защиты от инфицирования коронавирусом.

В то же время агентство отметило некоторые улучшения в организации торговли в период борьбы с распространением COVID-19. Так, антисептические средства имеются на рынках в достаточном количестве и расположены на видных местах. Также правильно проводятся мероприятия по дезинфекции рабочих мест.

НАБПП продолжит проверки рынков столицы для выявления нарушений с целью дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

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