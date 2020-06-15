Новый этап децентрализации: влияние местной власти может быть усилено

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Вице-спикер Александр Слусарь зарегистрировал на прошлой неделе законопроект о внесении поправок в целый ряд законодательных актов. Они предусматривают усиление влияния местной публично администрации в процессе принятия решений.

В частности, предлагается включить в Регламент парламента положение, которое обязывает профильные комиссии привлекать к консультациям органы местного публичного управления в том случае, если акты касаются их сферы компетенции.

Это же обязанность коснется министерств и органов центрального публичного управления в случае разработки актов или политик, которые затрагивают права и интересы местных сообществ.

Вместе с тем автор изменений предлагает подключить паритетную комиссию (коллективный орган, в который входят представители центральных органов власти, а также представители местной власти первого и второго уровня) к участию в разработке закона о государственном бюджете.

В беседе со Sputnik Молдова исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорел Фурдуй приветствовал инициативу и сообщил, что она необходима для приведения в соответствие национального законодательства с Конституцией и Европейской хартией местного самоуправления.

Он рассказал, что привлечение местной власти к консультациям необходима и логична.

"Случаев, в которых утверждались законы, нормативные акты, которые прямо нарушали права местных властей, достаточно", - добавил Фурдуй.

Что такое децентрализация и зачем он нужна

По словам исполнительного директора CALM, в этом вопросе последние 30 лет республика фактически топчется на месте. Он подчеркнул, что затягивание процесса децентрализации сыграло с государством злую шутку: с одной стороны в стране нет эффективной центральной власти, а с другой сформировались многочисленные барьеры для работы местной власти.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что децентрализация очень важна для государства. По его словам, она фактически означает власть людей и местных сообществ.

"Ведь именно местная власть, мэры, советники прекрасно осведомлены о проблемах граждан", - добавил Фурдуй.

В глобальном смысле этот процесс предусматривает перераспределение полномочий и наделение местной власти дополнительными правами.

"Децентрализация должна наделить местную власть дополнительными ресурсами и компетенциями", - подчеркнул эксперт.

Примар Рышкан Виктор Богатько, в свою очередь, рассказал для Sputnik Молдова, что местные избранники являются представителями той власти, за которую люди голосуют фактически непосредственно. Однако, проблема в том, что на примарах лежит вся ответственность, но при этом большая часть сборов "утекает" в центр, затем перераспределяется между районам. В наихудшем случае ресурсы распределяются по критериям "свой - чужой".

"Все проблемы, как правило, лежат на наших плечах. Водопровод, канализация, дороги - на нашем балансе. Но налоги уходят в центр, результат: мы сейчас не можем починить водопровод, поэтому у нас перебой с водоснабжением, канализационные сети тоже разрушены, потому - ничего", - заявил Богатько.

Градоначальник обратил внимание на то, что процесс децентрализации внедряется достаточно пассивно. Богатько подчеркнул, что этому есть логическое объяснение:

"Они [центральные органы власти] могут просто оказаться ненужными. Ведь на местном уровне мы способны решить все проблемы, если сборы будут оседать здесь", - добавил он.

В Молдове о процессе децентрализации говорят на протяжении последних нескольких десятилетий на разных уровнях. Однако, хоть какие-то конкретные шаги в этом направлении были предприняты только в 2006 году. Тогда вступил в силу Закон об административной децентрализации. Далее процесс расширения полномочий местной власти внедрялся с переменным успехом.

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