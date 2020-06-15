Возобновление работы кафе, ресторанов и спортзалов: что нужно соблюдать

Кому и где нужно носить защитную маску, должна ли быть обязательная дистанция между столами в кафе, барах и ресторанах, а также о том, каковы правила работы спортзалов, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Глава Нацагенства общественного здоровья Николае Фуртунэ рассказал о том, какие меры должны соблюдать вновь открывшиеся общественные заведения после простоя из-за коронавируса нового типа.

"С сегодняшнего дня возобновилась деятельность сектора HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.) и спортзалов. Возобновление работы – это взятие на себя ответственности руководителями / владельцами этих заведений", - отметил чиновник на брифинге в понедельник.

По его словам, эта ответственность предполагает строгое выполнение мер в сфере общественного здравоохранения, которые были рекомендованы ранее.

Требования для HoReCa

Как отметил глава Нацагенства общественного здоровья, речь идет о гигиене, проветривании и санобработке помещений.

"Также нужно следить за состоянием здоровья персонала и посетителей. Обеспечивать сотрудников всей необходимой защитной экипировкой – перчатками, масками и дезифектантами", - отметил Фуртунэ.

По его словам, антисептические средства должны быть установлены на видном месте на входе в заведение, чтобы клиенты могли ими воспользоваться.

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"Кроме того, необходимо оборудовать защитные экраны на кассах и пунктах выдачи заказов. Защитные экраны в аптеках показали свою эффективность", - сказал чиновник.

Что касается дистанции, то как подчеркнул глава Нацагенства общественного здоровья, власти не регламентируют расстояние между столами в ресторанах и кафе.

"Главное, дистанция между постелями должна быть не меньше 1,5 метра, а лучше даже 2 метра. После каждого клиента необходимо дезинфицировать стол. Это обязательное условие для снижения рисков передачи инфекции. Кроме того, нужно проводить санобработку рабочих мест персонала. Это дополнительная мера защиты", - пояснил Фуртунэ.

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Требования для спортзалов

Для спортзалов требования примерно аналогичные тем, что и в заведениях HoReCa.

"Физическая дистанция - это обязательный элемент. Ограничение числа людей на одной тренировке, чтобы обеспечить защиту их здоровья. Спортивное снаряжение должно находиться на безопасном расстоянии, чтобы посетители не подвергались риску. Персонал должен быть в масках и защитном снаряжении и пользоваться дезифектантами", - отметил Фуртунэ.

О правилах ношения защитных масок и проверках

Глава Нацагенства общественного здоровья пояснил, что ношение масок обязательно для медицинского персонала, а также для тех, кто находится в помещениях – магазинах, моллах, церквях и как далее.

"На открытых общественных площадках, где невозможно сохранять социальную дистанцию более 1 метра, тоже нужно носить маску. Общественный транспорт сегодня становится местом повышенного риска, поэтому в нем ношение маски тоже обязательно", - подчеркнул чиновник.

Фуртунэ также сообщил, что на этой неделе сотрудники Национального агентства общественного здоровья, Нацагентства продовольственной безопасности, МВД, Нацагентства автомобильного транспорта будут проводить рейды для проверки соблюдения мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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