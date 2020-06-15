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Виктор Гайчук

Генерал Гайчук о том, что значит для Молдовы участие в параде Победы в Москве

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (224)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200615/30589156/general-gaychuk-o-tom-chto-znachit-dlya-moldovy-uchastie-v-parade-pobeda-moscow.html

Советник президента Молдовы по вопросам обороны и национальной безопасности рассказал в комментарии Sputnik о том, как были отобраны молдавские военнослужащие для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ.  

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Парад, который запланирован в Москве на 24 июня, – это особенное мероприятие, потому что отмечается 75-летие Победы над фашизмом. Об этом радиостудии Sputnik заявил советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны, дивизионный генерал Виктор Гайчук

Он обратил внимание, что участие в этих торжествах говорит о многом.

"О том, что мы - за мир, о том, что мы должны помнить, сколько горя принесла та война, и что мы являемся наследниками победителей", - подчеркнул Гайчук.

Парад Победы в Москве.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Президент Молдовы об участии в параде Победы в Москве: для нас это очень важно
В параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Великой Победы, примут участие 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Молдовы. Они отправились в столицу России в воскресенье, 14 июня.

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Как отбирались военнослужащие для участия в параде?

Гайчук рассказал о закулисье подготовки молдавских военнослужащих к поездке в Москву для участия в параде Победы.

"Техническая часть здесь простая. "Отобраны самые добросовестные, самые дисциплинированные. Конечно, все хотели участвовать. Представьте, какое событие в жизни любого молодого человека в возрасте 18-20 лет - пройти по Красной площади на параде Победы", - отметил Гайчук.

По его словам, все отобранные военные морально и физически готовы достойно представить Молдову на этом крупном торжественном мероприятии.

Генерал пояснил, что отъезд солдат и офицеров Нацармии за неделю до проведения парада объясняется необходимостью их подготовки на месте к участию в церемонии - состоится несколько репетиций.

На кого лягут расходы за участие в параде Победы

Собеседник отметил, затраты на участие молдавских военнослужащих в параде Победы взяла не себя Российская Федерация.

"Это касается транспорта, размещения и питания всех участвующих солдат и офицеров. Поэтому, повторюсь, самолет военно-космических сил РФ был предоставлен абсолютно бесплатно", - сказал Гайчук.

Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве.
© Ruptly
Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве

По его словам, молдавские военнослужащие находятся в Москве, а 25 июня планируется, чтобы их доставили обратно в Кишинев.

"Это общепринятое правило, когда проводятся такие мероприятия принимающая сторона обеспечивает питание, проживание. В данном случае в связи с коронавирусом и при отсутствии возможности другими способами добраться до Москвы мы попросили, чтобы РФ предоставила военно-транспортный самолет", - пояснил Гайчук.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Молдавский президент Игорь Додон ранее принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в параде Победы в Москве. 

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (224)

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