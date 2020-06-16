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В Приднестровье "законсервируют" коронавирусные госпитали

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1373)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30582007/v-pridnestrove-zakonserviruyut-koronavirusnye-gospitali.html

Схему изменения работы COVID-центров в связи с улучшающейся эпидемиологической ситуацией в регионе рассмотрели на заседании Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. Пока задействованы коронавирусные госпитали во всех районах Приднестровья, но они будут функционировать до выписки уже находящихся в них пациентов. Вновь поступающих вновь направлять в тираспольский, бендерский, слободзейский и рыбницкий центры. Об этом заявили на заседании Оперативного штаба.

"Инфекционные госпитали не закрываются, а консервируются, и в случае необходимости вернутся в строй", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Александр Пынзарь
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По мере дальнейшего снижения уровня заболеваемости количество госпиталей предполагается сократить до двух – слободзейского, который будет обслуживать центр и юг региона, и так называемого северного, расположенного в Рыбнице. В перспективе возможно сохранение одного профильного центра.

"Важно, чтобы компактность размещения не привела к завышенной нагрузке, что чревато снижением качества оказания медуслуг", - подчеркнул приднестровский лидер.

Стационары первого и третьего уровней (медучреждения, где находятся пациенты, подозреваемые в инфицировании, и те, кто проходят реабилитацию после того, как справились с COVID-19), продолжат свою деятельность повсеместно.

За время пандемии в Приднестровье выявлено 1100 случаев заболевания коронавирусом, 42 носителя инфекции скончались (летальность составляет 3,8%), 855 выздоровели (77,7% от числа заболевших). По последним данным в COVID-госпиталях региона проходят лечение 223 носителя вируса.

На заседании отмечалось, что в нынешнем – осложненном пандемией – году уровень смертности в регионе ниже прошлогодних показателей на 6%.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1373)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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