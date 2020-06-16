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Конфликт в семье.

Пандемия COVID-19 влияет на статистику разводов в Молдове - объяснение

© Fotolia / fasphotographic
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30586686/pandemiya-19-vliyaet-na-statistiku-razvodov-v-oldove-obyasnenie.html

Социологи утверждают, что во время пандемии коронавируса значительно растет число разводов, корреспондент Sputnik выясняла: почему "семейные лодки" в республике разбиваются о самоизоляцию.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Пандемия продиктовала жителям всего мира свои условия - миллионы людей в течение длительного времени вынужденно находились в самоизоляции, чтобы не подвергать себя и близких опасности инфицирования COVID-19. 

В этих условиях люди проводят большую часть своего времени в кругу семьи. Для одних - это подлинное блаженство, когда есть возможность удаленно работать из дома и общаться с близкими. Для иных это становится настоящим испытанием, поскольку замкнутое пространство действует им на психику и, постепенно жизнь взаперти превращается  в ад. 

За последнее время появляется ряд статистических данных, которые свидетельствуют: за многомесячный период пандемии процент разводов неуклонно растет. 

Университетский преподаватель и психолог Зинаида Грибинча считает, что именно вынужденные условия постоянной изоляции влияют на крепость семейных отношений, постепенно раскачивая маятник терпения и взаимоуважения в обратную сторону.
Проституция. Архивное фото
© Photo : novostnik.com.ua
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Длительный карантин, в котором находилось все население страны более двух месяцев, еще более усугубил проблему. 

Специалист утверждает: находясь в домашних условиях, люди начинают всесторонне обсуждать проблемы, существующие в быту и в личных отношениях. А, если конфликты на бытовой жизни возникали и в привычном ритме, то в условиях самоизоляции они лишь обострились. 

"Не может быть так, что до пандемии пары находились в идеальных отношениях, а двухмесячная изоляция привела к серьезным конфликтам и, как следствие, к разводу. Люди хотят выместить друг на друге обиды лишь когда есть застарелые конфликты в семье", - рассказала собеседница корреспонденту Sputnik Молдова.

Конечно, добавляет специалист, находясь дома круглые сутки члены семьи могут обнаруживать некоторые недостатки в партнерах, которые ранее не замечали. Однако, когда существуют любовь, терпение и взаимоуважение, все это отходит на второй план.

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Теги:
влияние, коронавирус, семьи, Молдова, разводы


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