О пользе масок и о том, насколько опасны бессимптомные COVID-инфицированные

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. Опыт Приднестровья доказывает, что инфицированные COVID, у которых болезнь проходит бессимптомно, могут быть переносчиками инфекции. Об этом сказала Кристина Албул, приводя в пример опыт региона в этом вопросе.
"Как доказательство – та вспышка, которая была в психоневрологическом интернате Бендер, в коррекционной школе села Глиное, где опекаемые и сотрудники были бессимптомными", - уверяет Албул.
Лечение бессимптомных
Бессимптомных пациентов или коронавирусных больных с легкой степенью тяжести заболевания лечат в условиях стационара, с обязательным назначением противовирусных препаратов.
"Эта тактика эффективна. Анализы наших пациентов в течение 10-14 дней после назначения препаратов при исследовании методом ПЦР (молекулярной диагностики) дают отрицательный результат", - поясняет специалист.
Надежность маски
"На улицах, где нет скопления людей, их ношение не обязательно. Напротив, во время прогулок, к примеру, в парках мы рекомендуем гражданам обходиться без них и дышать свежим воздухом", - объясняет она.
Как говорит специалист, на обязательном ношении индивидуальных средств защиты настаивают, когда речь касается нахождения в закрытых помещениях, либо там, где можно наблюдать большое количество людей и где не соблюдается социальная дистанция, например, на рынках.
По ее словам, если говорить о том, насколько надежно маски защищают от инфицирования COVID-19, то многоразовые тканевые – на 50%, а медицинские – на 90%.
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