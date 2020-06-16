О пользе масок и о том, насколько опасны бессимптомные COVID-инфицированные

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Приднестровья, исходя из опыта региона по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. Опыт Приднестровья доказывает, что инфицированные COVID, у которых болезнь проходит бессимптомно, могут быть переносчиками инфекции. Об этом сказала Кристина Албул, приводя в пример опыт региона в этом вопросе.

"Как доказательство – та вспышка, которая была в психоневрологическом интернате Бендер, в коррекционной школе села Глиное, где опекаемые и сотрудники были бессимптомными", - уверяет Албул.

Лечение бессимптомных

По ее словам, иногда врачи инфекционных госпиталей отмечают тенденцию, при которой пациенты на протяжении первых пяти дней остаются бессимптомными, затем, уже на фоне лечения, на пятый-седьмой день у них появляется клиника, то есть симптомы. Впрочем, подобное встречается достаточно редко.

Бессимптомных пациентов или коронавирусных больных с легкой степенью тяжести заболевания лечат в условиях стационара, с обязательным назначением противовирусных препаратов.

"Эта тактика эффективна. Анализы наших пациентов в течение 10-14 дней после назначения препаратов при исследовании методом ПЦР (молекулярной диагностики) дают отрицательный результат", - поясняет специалист.

Надежность маски

Албул также рассказала о том, где и для чего необходимо носить такие индивидуальные средства защиты, как маски.

"На улицах, где нет скопления людей, их ношение не обязательно. Напротив, во время прогулок, к примеру, в парках мы рекомендуем гражданам обходиться без них и дышать свежим воздухом", - объясняет она.

Как говорит специалист, на обязательном ношении индивидуальных средств защиты настаивают, когда речь касается нахождения в закрытых помещениях, либо там, где можно наблюдать большое количество людей и где не соблюдается социальная дистанция, например, на рынках.

По ее словам, если говорить о том, насколько надежно маски защищают от инфицирования COVID-19, то многоразовые тканевые – на 50%, а медицинские – на 90%.

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