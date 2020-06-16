Надежда на поздние сорта: когда ждать изобилия черешни

В начале весны расчета показывали, что урожай черешни в этом году может быть на 40-50 процентов меньше прошлогоднего. Фермеры надеются, что пессимистические прогнозы не оправдаются, и наверстать упущенное получится за счет урожая поздних сортов.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Урожай ранней черешни в этом году не оправдал ожиданий садоводов. На многих плантациях ягоды потрескались и потеряли товарный вид. Аграрии объясняют - виноваты капризы природы.

Проблемы начались еще в прошлом году

Садовод из села Башкана Георгий Жембей из-за проливных дождей в начале июня потерял 50 тонн ранней черешни. Ягоды сильно пострадали и отправлять их на продажу уже не было смысла.

Жембей даже бросил клич - любой желающий мог приехать к нему в сад и собрать для себя черешню за символическую цену в 1 лей.

"В 2019 году в это время у нас весь урожай уходил в Россию, около 150 тонн. В этом году перед тем, как собрать первый урожай, пошли обильные долги - 80 миллиметров. Из-за этого черешня первого раннего сорта лопнула", - рассказал собеседник.

Он отметил, что первые сигналы о возникновении возможных проблем появились еще прошлой осенью. До недавних ливней последний раз дождь в селе Башкана был в сентябре 2-19-го. За осенней засухой последовали бесснежная зима и апрельские заморозки на почве.

Деревья не сформировали достаточно почек, чтобы дать хороший урожай этим летом.

Надежда на поздние сорта

Такая ситуация складывается в основном в центральных районах страны. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации Moldova-fruct Юрие Фала, компенсировать потери ранних сортов можно будет за счет поздних. Специалист пояснил, что в последние годы в Молдове были посажены молодые сады черешни, которые начинают плодоносить.

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"В этом сезоне мы наблюдаем очень много неспецифичных климатических феноменов, замечаем аномалии. Идет настоящая битва за урожай. Производители настроены сохранить его по максимуму", - отметила Фала.

Производители подкармливают деревья минералами и витаминами, проводят обработку против плесени и вредителей.

Экспорт будет

Масштабный экспорт молдавской черешни начнется после сбора ягод поздних сортов. На российском рынке у молдавских производителей серьезные конкуренты - черешня из Узбекистана и Азербайджана. Однако наши садоводы уверены, что у отечественной продукции есть свой покупатель в Российской Федерации. К тому, же конъюнктура на рынке позволяет рассчитывать на доход.

"Надеемся, что, исходя из ситуации, которая сложилась в России, на Украине в Польше, где плантации пострадали от заморозков, на рынке сложится значительный спрос на черешню", - пояснил Фала.

В прошлом году Молдова экспортировала 10 тысяч тонн черешни. Основными ее покупателями стали Россия и Беларусь. Также отечественные садоводы открыли для себя такие рынки как Германия, Румыния и страны Балтии.

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