Надежда на поздние сорта: когда ждать изобилия черешни

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Урожай ранней черешни в этом году не оправдал ожиданий садоводов. На многих плантациях ягоды потрескались и потеряли товарный вид. Аграрии объясняют - виноваты капризы природы.
Проблемы начались еще в прошлом году
Садовод из села Башкана Георгий Жембей из-за проливных дождей в начале июня потерял 50 тонн ранней черешни. Ягоды сильно пострадали и отправлять их на продажу уже не было смысла.
Жембей даже бросил клич - любой желающий мог приехать к нему в сад и собрать для себя черешню за символическую цену в 1 лей.
"В 2019 году в это время у нас весь урожай уходил в Россию, около 150 тонн. В этом году перед тем, как собрать первый урожай, пошли обильные долги - 80 миллиметров. Из-за этого черешня первого раннего сорта лопнула", - рассказал собеседник.
Деревья не сформировали достаточно почек, чтобы дать хороший урожай этим летом.
Надежда на поздние сорта
Такая ситуация складывается в основном в центральных районах страны. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации Moldova-fruct Юрие Фала, компенсировать потери ранних сортов можно будет за счет поздних. Специалист пояснил, что в последние годы в Молдове были посажены молодые сады черешни, которые начинают плодоносить.
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"В этом сезоне мы наблюдаем очень много неспецифичных климатических феноменов, замечаем аномалии. Идет настоящая битва за урожай. Производители настроены сохранить его по максимуму", - отметила Фала.
Производители подкармливают деревья минералами и витаминами, проводят обработку против плесени и вредителей.
Экспорт будет
"Надеемся, что, исходя из ситуации, которая сложилась в России, на Украине в Польше, где плантации пострадали от заморозков, на рынке сложится значительный спрос на черешню", - пояснил Фала.
В прошлом году Молдова экспортировала 10 тысяч тонн черешни. Основными ее покупателями стали Россия и Беларусь. Также отечественные садоводы открыли для себя такие рынки как Германия, Румыния и страны Балтии.
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