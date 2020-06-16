Полные троллейбусы и автобусы в условиях COVID-19: Чебан ответил кишиневцам

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан не исключил, что общественный транспорт в городе будет курсировать в штатном режиме, чтобы не создавать перегрузки и чрезвычайной заполненности салонов в период пандемии.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. В Кишиневе троллейбусы и автобусы могут курсировать по обычному графику. Об этом заявил мэр города Ион Чебан.

Столичный градоначальник пообещал пересмотреть решение муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении и выпустить на линии все, имеющиеся в распоряжении городских властей, единицы транспорта. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Мунсовет не поддержал инициативу либералов против "Троллейбуса Победы"

"Я получил много сигналов от жителей города, врачей, которые сообщали о сложностях, с которыми они сталкивались в ходе предыдущего дня, когда транспорт ходил в установленное время по специальному графику. Горожане вынуждены были садиться в переполненные салоны транспорта", - подчеркнул примар.

Чебан также сообщил, что власти муниципия сделают все возможное, чтобы ускорить покупку десятков новых троллейбусов и автобусов, о которой говорилось ранее, чтобы в условиях пандемии граждане могли ездить в общественном транспорте в соответствии с требованиями Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, соблюдая в салоне социальную дистанцию не менее одного метра.

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