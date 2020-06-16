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Задержание

В Кишиневе орудуют мошенники: полиция предупреждает гостей столицы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30592887/v-kishineve-rabotayut-moshenniki-politsiya-preduprezhdaet-priezzhikh-v-stolitsu.html

Сотрудники столичной полиции вышли с предупреждением к тем, кто намеревается снять жилье в Кишиневе: надо быть внимательнее, поскольку можно остаться и без денег, и без крыши над головой.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали в Кишиневе опасного рецидивиста - 21-летнего уроженца Сорок. Его подозревают в серии мошеннических сделок на территории столицы. 

По данным следователей, молодой человек действовал по схеме, давно "проверенной" в крупных городах других стран, а именно: снимал квартиры на несколько дней, а затем сдавал их в субаренду, не имея на это никаких прав. Как результат - люди оказывались "у разбитого корыта" и без денег, и без временного жилья. 

Причем мошенник требовал со съемщиков жилья, которые даже не подозревали подвоха, внести плату за два месяца вперед, причем не наличными, а перечислением на банковскую карту.
Недвижимость, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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После того, как следователям удалось собрать улики, идентифицировать личность подозреваемого и задержать его, молодой человек полностью сознался в содеянном. Оперативники также установили, что, несмотря на молодой возраст, задержанный ранее был судим за аналогичные преступления. 

В случае, если суд признает вину подозреваемого по ряду криминальных эпизодов, ему грозит до 3 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 42 тысяч леев. 

В связи с опасностью повторения аналогичных преступлений сотрудники столичной полиции вышли с предупреждением к гражданам, желающим снять в аренду жилье в Кишиневе.

В частности, рекомендовано снимать квадратные метры через специализированные агентства, которым выдана государственная авторизация на такую коммерческую деятельность. Но и в агентстве необходимо требовать документы, выданные государством, чтобы не попасться в руки мошенников, которые могут действовать и под такой личиной. 

Даже если приезжие намереваются рискнуть и снять жилье по объявлению в социальных сетях, в столичной полиции им рекомендуют потребовать от арендодателя документы, подтверждающие, что данная квартира находится в его собственности. 

Также не следует доверять тем, кто оставляет вам в качестве надежного аргумента при сдаче квартиры копию удостоверения личности. Во-первых, это не подтверждает факта владения арендодателем недвижимостью, а во-вторых, копия паспорта попросту может быть поддельной.

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Теги:
меры безопасности, задержание, мошенники, аренда квартиры в Кишиневе, аренда


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