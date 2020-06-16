Мэр Кишинева: работа общественного транспорта по будням не будет ограничена

В столичной администрации напоминают, что ношение защитных масок в общественном транспорте обязательно.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе будет вновь курсировать по обычному графику в течение рабочей недели. Такое решение принято специалистами чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

"Работа общественного транспорта в Кишиневе в будние дни не будет ограничена. В субботу и воскресенье его работа пока остается приостановленной, но мы предложим Национальной комиссии рассмотреть возможность восстановления его полноценной работы", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ношение защитных масок в общественном транспорте обязательно.

Накануне специалисты и члены рабочей группой, которые мониторизировали ситуацию на местах, констатировали, что число людей на остановках, а также в троллейбусах, автобусах и маршрутках оказалось больше при условии, что работа транспорта приостановлена на несколько часов.

"Заявляю, что мы продолжим обеспечивать столицу в течение дня всеми транспортными средствами, которые у нас есть в наличии, чтобы избежать большой нагрузки", - отметил Чебан.

Раннее чрезвычайная комиссия общественного здоровья столицы приняла решение, что до 30 июня общественный транспорт в Кишиневе вновь будет ходить по специальному графику. Речь шла как о троллейбусах, автобусах, так и о маршрутках. Программа работы предусматривала курсирование транспорта в утренние часы – с 05.00 до 10.30, а в вечерние – с 15.30 до 21.30.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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