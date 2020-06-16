Новые данные по COVID-19 в Молдове: инфекция унесла еще шесть жизней

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. К утру вторника в Молдове за все время пандемии подтверждено 11 тысяч 879 случаев заражения коронавирусом, из них 1 тысяча 119 - в Приднестровье. Таковы новые данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 144 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 403 человека, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 984 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести. © AFP 2020 / Noel Celis Хроника пандемии: в Пекине выявлен более "заразный" коронавирус, чем в Ухане

На сегодняшний день подтверждено 1 тысяча 949 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 489, медсестры - 773, фельдшеры - 105, фармацевты - 23, вспомогательный персонал - 558.

За сутки выписаны 107 человек, а всего выздоровели 6 тысяч 901.

Минздрав сообщил о еще шести летальных исходах. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 417 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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