Новый "желтый код": предупреждение действует по всей стране

Метеорологи предупреждают о дождях с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и усилением шквалистого ветра.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 20.00 вторника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

К слову, накануне вступил в силу "желтый код" гидрологической опасности в связи выходом воды на пойму. Это предупреждение действует лишь в некоторых регионах на севере республики.

"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива – города Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами - с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Это предупреждение действительно до 19 июня.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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