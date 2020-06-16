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Дождь

Новый "желтый код": предупреждение действует по всей стране

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1183)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30594357/novyy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

Метеорологи предупреждают о дождях с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и усилением шквалистого ветра.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 20.00 вторника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

К слову, накануне вступил в силу "желтый код" гидрологической опасности в связи выходом воды на пойму. Это предупреждение действует лишь в некоторых регионах на севере республики. 

© CC0 / Pixabay / WikimediaImages
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"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива – города Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами - с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Это предупреждение действительно до 19 июня.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1183)

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