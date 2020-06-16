Сколько продлятся дожди в Молдове: объяснение экспертов

Июнь порадовал аграриев, однако даже с выпавшими весьма обильными осадками влаги в почве может быть недостаточно после засухи осени 2019 - весны 2020 года.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Июньские дожди оказались своевременными и хорошо повлияли на сельское хозяйство и на природу в целом.

Проблема серьезной засухи теперь частично решена. Такого мнения придерживается председатель ассоциации Ecotiras Илья Тромбицкий.

"Леса накапливают влагу и решают проблему засухи примерно на месяц вперед", - заявил Тромбицкий.

По его мнению, даже в случае с водоемами ситуация улучшилась, но все-равно еще есть необходимость в большем количестве осадков. Эколог считает, что самая большая проблема, которая со временем приводит к серьезной засухе, - это отсутствие лесов, где скапливается влага.

"В Молдове три трети территории – пахотная земля. Это не очень хорошо с географической точки зрения, а также в плане развития. По этому показателю мы "обходим" любую страну из ЕС. Именно потому мы так быстро теряем влагу в почве", - объяснил Тромбицкий.

Как считает собеседник, власти должны изучить эту ситуацию, а затем засадить лесами часть пахотных земель. Тромбицкий допускает, что это и так могло бы быть сделано в будущем, однако, сейчас уже нет времени, нужно действовать.

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"Даже если люди сами захотят засадить деревья на пахотных землях, то у них не получится, потому что они не имеют на это права. Нужно решение правительства", - подчеркнул эколог.

Он уточнил, что на данный момент леса покрывают лишь 11 процентов территории республики, в то время, как этот показатель должен быть порядка 30 процентов. Более того, эксперт считает, что имеющиеся пахотные земли не всегда правильно используют, что ведет к еще большему ухудшению гидрологической ситуации в стране.

Что происходит с реками

Характеристику водных ресурсов рек Прут и Днестр для Sputnik Молдова представила глава Центра гидрологических прогнозов Валентина Череш.

Она рассказала, что дебет этих двух реках зависит от их состояния на территории Украины, потому что именно там обе реки берут свое начало.

По словам Череш, в связи с большим количеством осадков в верховьях Днестра сформировался паводок, поток воды на данный момент составляет почти тысячу кубометров в секунду. С увеличением спуска воды из накопительного озера в Днестровске в Украине, Гидрологический центр ожидает в период с 15 по 19 июня повышение уровня воды в Днестре на 1,2 - 2 метра от села Наславча до Дубоссар.

Череш считает, что опасности наводнений нет и вода будет держаться в пределах малого русла реки. Ситуация может измениться, если дожди в верховьях не прекратятся и объем поступающей воды из Днестровского водохранилища будет увеличен.

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Что касается Прута, то в период с 15 по 19 июня действует "желтый код" из-за угрозы наводнений.

"Предупреждаем о повышении уровня реки Прут в секторе от села Крива и до города Костешть Стынка на два или даже три метра. Вода может выйти из русла реки в районе Единец и Бричень, но это не затронет дома и хозяйства людей", - отметила Череш.

Она подчеркнула, что было принято решение увеличить объем сброса воды до 180 кубометров в секунду. Таким образом, от города Костешть Стынка до Унген уровень воды повысится на 0,5 - 1,5 метра, а от Унген до Брынзы - на 1,4 - 2,5 метра. В этом случае опасности затопления нет.

Повышение уровня воды, в соответствии с текущими данными, прогнозируется с сегодняшнего дня до 26 июня.

В отношении малых рек, эксперт рассказала, что ливни не повлияют на уровень воды в них, но локально могут спровоцировать наводнения.

"Эти наводнения будут результатом рельефа. Выпадает большое количество осадков на небольшую площадь, в результате вода не успевает впитаться в почву и стекает в низины, провоцируя наводнения и оползни. Это нельзя предотвратить, можно только предсказать", - пояснила специалист.

Июнь – один из месяцев в году, когда на реках формируются паводки. В июне по сравнению с маем количество паводков выросла с 50 до 200 процентов.

Глава управления метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка рассказал для Sputnik Молдова, что такое нестабильное время продержится как минимум до 22 июня.

Как отметил источник, июнь также характеризуется как нестабильный месяц с точки зрения атмосферного давления. Таким образом ливни и усиленный ветер могут продолжаться до конца месяца.

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