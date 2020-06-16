Ион Чебан: детские лагеря в Кишиневе закрыты до 30 июня

Глава кишиневской администрации сообщил, что это касается всех лагерей отдыха в столице, исключая несколько специализированных учреждений.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Летние детские лагеря отдыха в муниципии Кишинев не начнут свою работу раньше 30 июня. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Как сообщил градоначальник, срок запрета на работу детских лагерей может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Таким образом, до конца июня останутся закрытыми и все реабилитационные центры, в том числе бальнеологические санатории, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Экспериментального республиканского центра ортопедического протезирования и реабилитации.

"Забота о здоровье и развитии детей является приоритетом для нас", - написал Чебан в Facebook.

Глава столичной администрации сообщил, что в 11 внешкольных учебных заведениях Кишинева проводятся виртуальные занятия для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Чебан также заявил, что по состоянию на 12 июня посредством онлайн-платформы было подано 7 тысяч 646 заявок на зачисление детей в первый класс и 3 тысячи 535 заявлений от родителей, желающих записать своих детей в детский сад.

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