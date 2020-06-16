16:00 16 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Детская площадка

Ион Чебан: детские лагеря в Кишиневе закрыты до 30 июня

© Sputnik / Yuriy Anna
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30595613/ion-cheban-detskie-lagerya-v-kishineve-budut-zakryty-do-30-iyunya.html

Глава кишиневской администрации сообщил, что это касается всех лагерей отдыха в столице, исключая несколько специализированных учреждений.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Летние детские лагеря отдыха в муниципии Кишинев не начнут свою работу раньше 30 июня. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Как сообщил градоначальник, срок запрета на работу детских лагерей может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ноутбук
© CC0 / Pixabay / SplitShire
Летний лагерь на удаленке: как это будет работать

Таким образом, до конца июня останутся закрытыми и все реабилитационные центры, в том числе бальнеологические санатории, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Экспериментального республиканского центра ортопедического протезирования и реабилитации.

"Забота о здоровье и развитии детей является приоритетом для нас", - написал Чебан в Facebook.

Глава столичной администрации сообщил, что в 11 внешкольных учебных заведениях Кишинева проводятся виртуальные занятия для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Чебан также заявил, что по состоянию на 12 июня посредством онлайн-платформы было подано 7 тысяч 646 заявок на зачисление детей в первый класс и 3 тысячи 535 заявлений от родителей, желающих записать своих детей в детский сад.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Приднестровье работают над мерами профилактики вируса в школах и детсадах
Новые послабления и запреты: транспорт, рестораны и зоны отдыха
Теги:
Кишинев, дети


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель на сильном ветру, 2019 год.
Политические игры с ветром
Пандемия встала в один ряд с терроризмом: Володин призвал ОДКБ усилить реакцию на новые угрозы.
Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться