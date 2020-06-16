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Владимир Плахотнюк

Генпрокуратура запросила в США экстрадиции Плахотнюка

© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30595781/genprokuratura-zaprosila-ssha-ekstradirovat-plakhotnyuka.html

К властям Соединенных Штатов с запросом о предоставлении юридической помощи обратилась и Антикоррупционная прокуратура. Это также касается Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло запросил у компетентных органов Соединенных Штатов экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности в Молдове. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Владимир Плахотнюк.
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
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В ведомстве отметили, что все необходимые материалы и документы для инициирования этой процедуры уже были переданы компетентным органам США.

Вместе с тем Антикоррупционная прокуратура Молдовы запросила в США оказание правовой помощи, для проведения различных следственных мероприятий, которые касаются, в том числе, имущества Плахотнюка. 

С аналогичным запросом в ближайшие дни обратится и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. В ведомстве уточнили, что это необходимо для идентификации всего имущества Плахотнюка, которое было добыто незаконным путем, а также для возмещения ущерба от банковского мошенничества.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Кроме того, Плахотнюк был заочно арестован в России.

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