Открылись, но не все: как выживает HoReCa в период пандемии

Молдавские рестораторы выполняют требования комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, однако это не гарантирует им притока клиентов.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Многие заведения общепит Молдовы остаются закрытыми, несмотря на разрешение властей о возобновлении деятельности с начала текущей недели. Как пояснила председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Заставицки, рестораторы опасаются, что из-за высокого уровня заболеваемости посетителей будет мало, и это приведет к необоснованным затратам на работу.

"Некоторые решили посмотреть, какая будет ситуация на рынке в течение ближайших двух-трех дней, чтобы понять, открываться или нет. Ситуация критическая. По нашим оценкам, даже те, кто сегодня открылся, до конца года могут приостановить деятельность, так как не справятся с кризисом", - пояснила собеседница.

Председатель профильной Ассоциации пояснила, что в течение трех месяцев карантина молдавские рестораны и кафе продолжали уходить в минус, поскольку выплачивали арендную плату, коммунальные услуги и частично зарплату сотрудникам. Пока о возобновлении прежних доходов не идет и речи.

Как рассказал владелец сети общественного питания Думитру Чеботареску, максимальная загрузка зала период пандемии может составлять не более 40%. Это связано с тем, что в заведениях соблюдается требование о том, чтобы столики находились на расстоянии полутора метров друг от друга. Более того, некоторые из ресторанов предлагают посетителям не использовать бумажные меню, а воспользоваться его интернет-версией. Несмотря на предпринятые меры безопасности, в первые дни посетителей мало.

"Мы оценили риски и заказали продуктов наполовину от того объема, который был до пандемии. Если мы используем половину - уже хорошо. Если меньше - значит опять будут потери", - отметил Чеботареску.

По словам собеседника, компенсировать убытки за счет такого вида услуг как доставка - не получится, поскольку она составляет до 10% от общего объема продаж.

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