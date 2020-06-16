У молодых людей из Молдовы есть реальный шанс купить жилье - подробности

В министерстве финансов республики представили обновленную информацию по участию граждан в государственной программе "Prima Casă".

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Посредством госпрограммы "Prima Casă" ("Первый дом" - ред.), запущенной правительством Молдовы, молодым семьям и гражданам, пока не состоящим в законном браке, удалось купить 4 тысячи 371 единицу собственного жилья - новые квартиры и частные дома (в сельской местности).

Общая сумма кредитов, выданных коммерческими банками гражданам страны на эти цели, исчисляется 2 миллиардами 191 миллионами леев, активные гарантии при этом составляют 1 миллиард 95 миллионов в национальной валюте.

Из общего числа 3 тысячи 65 приобретенных единиц недвижимости приходятся на долю молодых семей, в остальных случаях это граждане, пока не создавшие собственные "ячейки общества".

При этом 649 человек получают компенсации из государственного бюджета Молдовы рамках госпрограммы "Prima Casă - 2", 1 тысяча 704 жителя - "Prima Casă - 3", 354 человека - "Prima Casă - 4".

Средняя площадь приобретенной в Молдове на льготных условиях квартиры составляет порядка 60 квадратных метров, а стоимость - в районе 595 тысяч леев.

В министерстве финансов республике напомнили, что участников госпрограммы "Prima Casă" может стать любой гражданин страны в возрасте от 18 до 50 лет, официально трудоустроенный и имеющий постоянный источник дохода. Начальный, единовременный взнос гражданина в покупку квартиры должен составлять не менее 5 процентов от общей стоимости квартиры/дома.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova