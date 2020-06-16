"Съезжающий" Кишинев - есть ли опасность дальнейших оползней в столице

Случай с "селевым потоком" во дворе недавно возведенной многоэтажки в секторе Буюканы обострил эту проблему в целом. Есть ли опасность продолжения схода почвы - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Нельзя забывать, что Молдова находится в сейсмически активной зоне. Об этом должны помнить застройщики прежде, чем начать возводить очередную многоэтажку, стараясь "впихнуть" ее в уже существующий микрорайон.

Оползневые явление в такой сейсмически-активной и холмистой зоне, как Молдова, - явление нормальное. Последний случай, произошедший на улице Николае Костин в кишиневском секторе Буюканы, послужил доказательством тому.

Устойчивость многоквартирного дома зависит от целого ряда факторов. Это - и природно-почвенные условия в регионе, и прочность фундамента, и качество бетона, и состояние несущих стен, и возможное возведение в существующем жилом секторе новых массивных строений. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

Именно "шальные" 90-е годы прошлого столетия были самым слабым периодом в строительной отрасли Молдовы: допускались ошибки и недочеты и при проектировании зданий, и при геологическом исследовании участков, на которых они строились.

Неустойчивые почвы, как фактор риска

В Кишиневе есть грунтовые микрозоны, в которых от возведения зданий стоит и вовсе воздержаться, есть и участки, где нельзя возводить более двух-трех этажей. В противном случае самовольство может "выйти боком", обернуться трагедией. Всему виной неустойчивые почвы, в частности - плавунцы.

Соответствие технологии строительства особенностям почвы обеспечивает устойчивость несущих конструкций дома, безопасность и надежность жилья в целом. Если фундамент подобран неправильно, даже при проведении работ по его укреплению есть большая вероятность, что здание станет аварийным через несколько лет эксплуатации: накренится, просядет, в стенах появятся трещины, что в конечном итоге может привести к обрушению.

Выбор фундамента не ограничивается определением типа почвы. Важно также учесть саму технологию строительства дома. Под здания из кирпича часто закладывают глубокозаглубленный ленточный, плитный или железобетонный свайный фундамент. Эти основания способны выдерживать большую нагрузку от дома из кирпича или камня.

Оценивать качество почв и давать разрешения на строительство в определенной зоне города должна архитектурная инспекция.

Чем больше - тем лучше

В Кишиневе есть районы, где можно размещать только здания, которые выдерживают 7-8 баллов. Из-за сейсмической активности, а также из-за того, что многие участки располагаются как раз в оползневой зоне, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

На территориях повышенной сейсмичности строились большие монолитные дома, поскольку только такие здания могли выдержать сильное землетрясение, и только они могли устоять в оползневой зоне.

Проблема молдавской столицы – это те самые возвышенности, на которых построен Кишинев ("город семи холмов", как говорят некоторые, сравнивая Кишинев с Римом).

Но оказывается, все эти взгорья - ползучие. И в Кишиневе был целый проект противооползневых мероприятий еще во времена Молдавской ССР.

Игнорирование этих угроз оборачивалось крайне неприятными последствиями для владельцев строений в этих районах. В частности бывали случаи, когда дома на участках, которые располагались на берегу бывшего Комсомольского озера, в микрорайоне, который считался элитным, показывали склонность к оползневым явлениям.

Таким образом, к строительству не стоит приступать, не проведя детальную и подробную проверку почв. К сожалению, зачастую, во времена, когда Кишинев почти 15 лет был "вотчиной" либералов, на это почти закрывали глаза.

Шахты, как фактор риска

Откачка воды в подземных разработках, расположенных в секторе Рышкановка, продолжена, однако она должна носить постоянный характер во избежание затопления подземных пространств и опасности просадки грунта и образования оползневых явлений.

Ранее директор предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу заявлял корреспонденту Sputnik Молдова, что если постоянно не откачивать воду из этого подземелья, то это может привести к обвалу столичного сектора Рышкановка.

Галереи находятся в критическом состоянии. Об этом впервые стало известно еще в начале 2000-х годов. Примерно тогда же и началась откачка подземных вод. Самый большой водосборник находится в юго-восточном крыле шахты.

Жители микрорайона Рышкановка встревожены новостями о том, что в под землей скапливаются грунтовые воды, и спят, что называется, с одним закрытым глазом. Многие многоквартирные дома в этом столичном секторе – ветераны советского жилстроя, возведенные в 60-70-х годах прошлого века.

На выезде из Кишинева в направлении Оргеева почти на четыре километра растянулись штольни. Основанное в 1969 году, предприятие использовалось для добычи известняка, из которого в Молдове возведены тысячи зданий.

На данным момент, многие участки не эксплуатируются, так как были затоплены грунтовыми водами. Сейчас их состояние представляет реальную угрозу для города, так как уровень воды в шахтах постоянно поднимается, что в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.

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