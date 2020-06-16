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Горячая линия.

Почему прекращена работа горячей линии прокураторы Приднестровья

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30597186/pochemu-prekraschena-rabota-goryachey-linii-prokuratory-pridnestrovya.html

Телефонные звонки по этому каналу связи с населением принимались почти три месяца, начиная с 27 марта.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. Горячая линия прокуратуры Приднестровья по вопросам нарушения прав граждан завершает свою работу. Такое решение было принято в связи с прекращением на территории региона режима чрезвычайного положения.

"Ни одно из поступивших сообщений не осталось без внимания. По всем обращениям на горячую линию были проведены проверочные мероприятия. По каждому из них органами прокуратуры был дан мотивированный ответ", - отмечают в пресс-службе ведомства.

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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Горячая линия была открыта 27 марта 2020 года. За это время работниками прокуратуры в телефонном режиме было принято более двухсот звонков.

В настоящее время прием обращений и заявлений граждан продолжается, только в прежнем, до введения ЧП режиме. Это можно сделать либо через интернет-приемную, либо путем подачи письменных заявлений.

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Теги:
горячая линия, прокуратура, Приднестровье


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