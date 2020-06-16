Линейка, а после автопробег: как в Приднестровье проходит вручение аттестатов

В регионе где-то уже состоялись торжественные мероприятия, где-то еще предстоит их проведение, однако в организацию каждого из них внесли коррективы в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июня – Sputnik. В Приднестровье стартовали торжества, посвященные вручению аттестатов об окончании среднего и полного общего образования. В Дубоссарах и населенных пунктах района уже все церемонии прошли, а вот в Тирасполе и Бендерах они стартовали с сегодняшнего дня.

Впереди идущие

Церемония вручения медалей выпускникам дубоссарских школ состоялась 12 июня на площади Победы.

"Все было организовано на должном уровне, ярко, торжественно, достойно. Повезло с погодой, удалось все завершить до грозы", - констатировал местный глава Руслан Чабан.

Перед организаторами стояла задача: с одной стороны, провести праздник в торжественной обстановке, красиво, красочно, оригинально, с другой стороны - с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

"Заблаговременно специалисты выходили на место, чтобы определиться с порядком проведения торжественного мероприятия на площади, выходили в школы, выработали рекомендации и довели их до сведения руководства управления народного образования и школ. Все принятые меры позволили провести мероприятия на должном уровне", - подчеркнул Чабан.

А одному из классов дубоссарской гимназии по согласованию с Оперативной группой российских войск было разрешено провести в сопровождении дорожных инспекторов автопробег по городу и по памятным местам, где были возложены цветы.

Крупные города

С 16 по 20 июня торжественные мероприятия пройдут в Бендерах и Тирасполе. Всем бендерским выпускникам будут вручать аттестаты в местной средневековой крепости, а тираспольским – на главной площади города, носящей имя Александра Суворова.

В эти дни по улице 25 Октября (от улицы Луначарского до переулка Днестровский), по улице Шевченко (от улицы Свердлова до улицы К. Либкнехта), по переулку Набережный и на площади Суворова в стационарных предприятиях торговли и общественного питания будет запрещена реализация на вынос прохладительных напитков в стеклянной таре, спиртных, слабоалкогольных напитков и пива. Но в центре будут продавать безалкогольные прохладительные напитки и выпечку.

Медалистов будут награждать на центральной площади Тирасполя 18 июня. Для этого с 9.00 до 13.00 от улицы Шевченко до переулка Днестровский будет перекрыто движение автотранспорта.

Согласно решению властей, в местах проведения линеек будут дежурить правоохранители и скорая помощь.

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