Что думают в ЦИК о голосовании на выборах в течение двух дней подряд

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии дали заключение по проекту об изменении Кодекса о выборах. Поправки, в частности, касаются проведения голосования на протяжении двух дней в рамках парламентских и президентских выборов, в том числе за границей.
"Нас попросили дать заключение по этому законопроекту, который касается изменения и дополнения некоторых положений Кодекса о выборах, в частности, речь идет о статьях 8, 31, 58 и включение новой статьи 61 (1)", - сказал глава ЦИК Дорин Чимил.
Что касается введения нормы о голосовании на протяжении двух дней, как отметил он, то придется откорректировать многие электоральные процедуры с учетом новых условий.
"В частности, необходимо будет изменить процедуру, касающуюся безопасности голосования, принципа сохранности и целостности использованных и неиспользованных бюллетеней на протяжении двух дней голосования, правила конфиденциальности в избирательных списках, а также нормы о запрете на электоральную рекламу в день выборов и предшествующий ему сутки", - отметил председатель Центризбиркома.
"Что касается расходов на еще один день голосования, то на охрану избирательных бюллетеней, почтовые услуги, выплаты членам электоральных бюро и советов, затраты на воду, чай и кофе и так далее, предположительная сумма оценивается в 44 миллиона 440,5 тысячи леев", - сказал Чимил, добавив, что такие же средства потребуются и на первых выборах.
Поправки к Кодексу о выборах: предложено проводить голосование два дня подряд>>>
Утвержденное ЦИК заключение передадут на рассмотрение Министерству юстиции.
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