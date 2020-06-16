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Выборы. Архивное фото.

Что думают в ЦИК о голосовании на выборах в течение двух дней подряд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30598546/chto-dumayut-v-tsik-o-golosovanii-na-vyborakh-v-techenie-dvukh-dney-podryad.html

Чтобы ввести норму о голосовании на протяжении двух дней, как отметил глава Центризбиркома, придется откорректировать многие электоральные процедуры с учетом этих условий.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии дали заключение по проекту об изменении Кодекса о выборах. Поправки, в частности, касаются проведения голосования на протяжении двух дней в рамках парламентских и президентских выборов, в том числе за границей.

"Нас попросили дать заключение по этому законопроекту, который касается изменения и дополнения некоторых положений Кодекса о выборах, в частности, речь идет о статьях 8, 31, 58 и включение новой статьи 61 (1)", - сказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Что касается введения нормы о голосовании на протяжении двух дней, как отметил он, то придется откорректировать многие электоральные процедуры с учетом новых условий.

"В частности, необходимо будет изменить процедуру, касающуюся безопасности голосования, принципа сохранности и целостности использованных и неиспользованных бюллетеней на протяжении двух дней голосования, правила конфиденциальности в избирательных списках, а также нормы о запрете на электоральную рекламу в день выборов и предшествующий ему сутки", - отметил председатель Центризбиркома.

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он обратил внимание, что потребуется также оценить и покрыть дополнительные затраты из бюджета на выплату компенсаций для задействованных лиц за еще один дополнительный день работы, на закупки, на транспортные услуги, на дополнительное привлечение сотрудников МВД.

"Что касается расходов на еще один день голосования, то на охрану избирательных бюллетеней, почтовые услуги, выплаты членам электоральных бюро и советов, затраты на воду, чай и кофе и так далее, предположительная сумма оценивается в 44 миллиона 440,5 тысячи леев", - сказал Чимил, добавив, что такие же средства потребуются и на первых выборах.

Поправки к Кодексу о выборах: предложено проводить голосование два дня подряд>>>

Утвержденное ЦИК заключение передадут на рассмотрение Министерству юстиции.

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