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Колодец

В Оргеевском районе спасена женщина, упавшая в колодец

Могилевское ОУМЧС
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30599037/v-orgeevskom-rayone-spasena-zhenschina-upavshaya-v-kolodets.html

Случаи падения людей в такого рода гидротехнические сооружения, не оборудованные ограждениями и барьерами, в последнее время участились.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Жительница села Суслень Оргеевского района извлекли из западни сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По сообщению ГИЧС, звонок в службу экстренных вызовов 112 поступил в 11.49 утра. На место происшествия были направлены два экипажа для проведения спасательных работ.

Открытый канализационный колодец
© Photo : Гродненское ОУМЧС
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В результате успешно завершившейся миссии 62-летняя женщина была поднята с глубины и доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

В середине мая сотрудникам ГИЧС удалось спасти 68-летнюю женщину, которая упала в жерло криницы в селе Пепень Сынджерейского района.

Ранее, 30 апреля, пожилая женщина была извлечена из колодца в городе Дрокия. А в середине апреля спасатели помогли попавшей в такие же обстоятельства 72-летней женщине в селе Колибаш Кагульского района.

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Теги:
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