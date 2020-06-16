В Молдове подтверждены еще 375 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, достигло 12 тысяч 254.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 375 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них четыре — в Приднестровье, сообщили в среду вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из общего количества зарегистрировано два случая "импорта" инфекции — из Великобритании и из России.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 12 тысяч 254 человек.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 824 теста, в том числе первичных — тысяча 483.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 30 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 5 врачей, 16 медсестер, 6 фельдшеров и 3 работников из вспомогательного персонала.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 6 тысяч 901.

Минздрав сообщает еще о шести случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 423.

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