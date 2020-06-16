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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Молдове подтверждены еще 375 случаев инфицирования коронавирусом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1374)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200616/30599124/v-moldove-podtverzhdeny-novye-sluchai-infitsirovaniya-koronavirusom-iyun.html

Общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, достигло 12 тысяч 254.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 375 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них четыре — в Приднестровье, сообщили в среду вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из общего количества зарегистрировано два случая "импорта" инфекции — из Великобритании и из России.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 12 тысяч 254 человек. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 824 теста, в том числе первичных — тысяча 483.

Конфликт в семье.
© Fotolia / fasphotographic
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Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 30 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 5 врачей, 16 медсестер, 6 фельдшеров и 3 работников из вспомогательного персонала.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 6 тысяч 901.

Минздрав сообщает еще о шести случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 423.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1374)

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