Суд продлил арест экс-прокурору АП

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Кишиневский суд полностью удовлетворил запрос Генпрокуратуры (ГП) и продлил на 30 суток срок предварительного ареста бывшему прокурору АП. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки сельхозпродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.
Российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов в Швейцарии одному из банков приднестровского региона.
В прокуратуре уточнили, что сообщник бывшего прокурора до сих пор находится в розыске.
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