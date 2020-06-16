Суд продлил арест экс-прокурору АП

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Кишиневский суд полностью удовлетворил запрос Генпрокуратуры (ГП) и продлил на 30 суток срок предварительного ареста бывшему прокурору АП. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки сельхозпродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.

По данным следствия, в 2018 году Антикоррупционная прокуратура незаконно возбудила уголовное дело на гражданина России. После этого его активы и объекты недвижимости были отчуждены, в то время как он находился под предварительным арестом в Кишиневе, а документы о передаче имущественных прав были подписаны в здании кишиневского суда, расположенного в секторе Буюканы, а также в офисах антикоррупционной прокуратуры.

Российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов в Швейцарии одному из банков приднестровского региона.

В прокуратуре уточнили, что сообщник бывшего прокурора до сих пор находится в розыске.

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