Бизнес на главном богатстве Молдовы: будут ли его продавать иностранцам

Чем опасна продажа земель гражданам иных государств, и кто выиграет на подобных сделках, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Разговоры о продаже молдавских земель иностранцам ведутся давно, и тема эта довольно острая. Пока же вопрос остается только на уровне предложений. О том, когда земельные участки смогут покупать граждане других государств, и каковы риски, если это претворится в жизнь, читайте в обзоре Sputnik.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он не поддерживает идею либерализации земельного рынка и продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.

Как уточнил глава государства, он готов заблокировать попытку предоставить иностранным гражданам право скупать земли в республике.

Богатые будут богаче, бедные беднее

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в комментарии радиостудии Sputnik заявил, что положительный момент в либерализации рынка - более выгодное ценообразование, но есть и обратная сторона медали - высокий риск возникновения спекулятивного капитала.

"Вроде как все звучит правильно - откроем рынок, придут иностранцы и будут покупать землю, но есть риски. Самая большая проблема, к сожалению, в том, что этот рынок не открыт, а потом его могут открыть, и от этого проиграют бедные, а выиграют богатые", - сказал Ионицэ.

По его словам, когда рынок закрыт, то нельзя продавать землю иностранцам. Однако жители республики все-таки вынуждены выставлять на торги участки, и их у них покупают по очень низкой цене.

"Происходит консолидация земли. Потом через какое-то время, лет через 5 - через 10, все равно мы придем к тому, что рынок либерализуют в какой-то форме. И тогда получается, что бедный человек продал землю дешевле, потому что ее просто не было кому отдать. А богатый человек, который купил у него участок, станет еще богаче", - сказал эксперт.

В качестве примера он привел Румынию, где иностранцы скупили менее 1% земель, но это привело к резкому росту цены на рынке.

"Не было бы проблем, если бы на все время решили, что земельные участки не подлежат продаже иностранцам. И тогда создается рынок, а сейчас получается, что мы как бы искусственно через запрет на продажи убиваем рынок мелкими ценами, земля скупается тысячами гектарами богатыми людьми", - подчеркнул эксперт.

Каковы перспективы либерализации рынка земли в Молдове?

Единственное природное достояние Молдовы — это земля, считает экономист Михаил Пойсик.

"Сегодня Молдова - самая бедная страна в Европе, и, соответственно, цены на землю мизерные по сравнению теми, которые существуют в мире. Бог дал нам плодороднейшую землю. Отдавать ее за бесценок - это отдать свою Родину. То есть ее купят на корню всю. И что мы будем делать? Поэтому я считаю, что президент абсолютно прав", - заявил Пойсик для Sputnik.

Комментируя перспективы либерализации рынка земли в Молдове, он отметил, что этот вопрос не будет подниматься в ближайшее время.

"По крайней мере в ближайшие годы, пока покупательная способность наших граждан хотя бы приблизительно не будет сопоставима с потенциальными инвесторами с Запада, ни о какой приватизации земли для иностранцев и речи быть не может. Я в этом глубоко убежден", - считает собеседник.

Общество Пойсик: единственное природное достояние Молдовы — это земля

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