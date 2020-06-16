Опять пронесло: рухнувший на Буюканах забор чудом никого не раздавил

Колумнист Sputnik размышляет, как быть с незаконными стройками и почему в Молдове регулярно что-то рушится.

В случае с забором, который после ливня рухнул на автомобили в кишиневском секторе Буюканы, чудом обошлось без жертв. Место происшествия, двор дома по улице Николае Костина, на фотоснимках выглядело, как кадр из фильма катастроф. Один из автомобилей, что были припаркованы у забора, просто раздавило всмятку.

Все, что можно здесь сказать (если отвлечься от переживаний владельцев машин и вопроса о том, кто будет возмещать ущерб) — это, что кому-то очень сильно повезло. Потому что буквально чудом в автомобилях не было людей. А под упавшим каменным забором, на который навалилась многотонная гора сырой глины, не оказалось ни детей на самокатах, ни бабушек, обсуждающих цены на рынке.

Буквально в миллиметре от трагедии в тот день прошли судьбы очень многих людей. Жизнь которых оказалась в зависимости от халатности, разгильдяйства и, чего уж тут скрывать, скорее всего коррумпированности тех, кто отвечает за безопасность строительства — не только в Кишиневе, но и в Молдове.

Местные жители говорят, что в этом микрорайоне, растут, как грибы, и другие новостройки. В том числе и на перекрестке улиц Николае Костин и Ливиу Деляну, где вообще — оползневая зона и непонятно, как там можно строить, и каким образом были выданы разрешения.

А место, где обрушился забор, находится сразу за поликлиникой, причем, там этих поликлиник две - №12 и №5.

По одним только фотоснимкам можно понять, что вся эта ситуация находится за пределами не только строительных норм, но и элементарного здравого смысла. Забор, что отгородил двор многоэтажного дома от уродливого откоса, оказался на два с лишним метра ниже угрожающего оползнем гребня. Скорее всего, туда стекала вода, подмывая фундамент. С тем же успехом можно строить дом библейским методом, на песке. Полил дождь, видимо, тяжелые слои глины "поплыли"…

Удивительно не то, что забор упал. Удивительно, что он не упал раньше.

И здесь трудно отделаться словами "вы не знаете, о чем говорите, вы не профессионал". Потому что заборы падать не должны. И если один их них рухнул, то профессионализм тех, от кого зависела его устойчивость, оказалась под очень большим вопросом.

Впрочем, проблема здесь даже не в самом заборе, — пронесло! — а в вопросе, как он там вообще появился. Где были многочисленные инспекции, контролеры и проверяющие, которые по долгу службы обязаны сопровождать любое строительство. Даже устройство цветочной клумбы, от этапа ее проектирования до этапа сдачи в эксплуатацию и торжественного разрезания ленточек.

Не то страшно, как строят. Страшно, как проверяют.

А помните, как обрушился склон котлована на Рышкановке — там, где сейчас возведен гигантский жилой дом? Никто, ни один эксперт не способен убедить горожан в том, что склон должен был сползти, и что это, в общем, нормально и даже где-то неизбежно. Страшно он тогда обвалился, на много кварталов вокруг раздалось глухое "умпф", под дребезжание оконных стекол.

А помните обрушение части девятиэтажного дома в Атаках? Девятнадцатого июня будет ровно год, как подъезд сложился, словно карточный домик. Там до сих пор расследуется уголовное дело. Эксперты заявляют, что кроме несовершенства конструкции, свою роль сыграли и многолетний подмыв здания, и отсутствие нормального технического обслуживания в процессе эксплуатации, и "многочисленное вмешательство в несущие конструкции". Да, вы правильно поняли — это про легендарные "арки", которые у нас любят прорубать в несущих стенах, с первого по последний этаж.

Но почему ничего этого долгие годы не замечали многочисленные проверяющие?

Мы уже не будем говорить про тему полузаконных и вовсе незаконных строек, расплодившихся за последние годы в Кишиневе — когда застройщики норовят воткнуть многоэтажку в любой пятачок, обнаруженный посреди жилых кварталов. С тревогой поглядывают кишиневцы, да и жители остальных молдавских городов, на уютные детские площадки под окнами. Прикидывая на глазок — влезет туда "высотка", или нет, и если влезет, то что будет с фундаментами окружающих стареньких пятиэтажек.

В последнее время примэрия Кишинева взялась за решение этой многолетней проблемы, несмотря на трудности, связанные с эпидемией COVID-19. В начале июня столичные власти обещали начать проверку всей недвижимости, которая принадлежит муниципию, сообщил примар столицы Ион Чебан.

По словам главы столичной администрации, руководство Кишинева проведет инвентаризацию муниципальной собственности. Чебан подчеркнул, что сотрудники, которые проигнорируют предписания примэрии, будут наказаны или уволены. Кроме того, градоначальник рассказал, что ведется разработка цифровой карты незаконных строек в Кишиневе.

Правильное, нужное дело. Однако в Молдове не один только Кишинев со своими стройками. По всей стране стоят заборы, многоэтажки, буквально вырубленные в первых этажах магазины — которые ждут особенно сильного ливня или порыва ветра, чтобы стать информационным поводом.

И пока нет уверенности, что все строительство в стране находится под жестким, строгим, профессиональным контролем. А до те пор, пока нет такой уверенности, остается только надеяться, что и в следующий раз — пронесет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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